Abstiegsduell in Wangen

Um wichtige Punkte gegen den Abstieg geht es in der Fußball-Kreisliga A III am Sonntag, 25. März, im direkten Duell zwischen dem Türk SV Wangen und dem FC Leutkirch II. Anpfiff ist um 14.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz Waltersbühl. Das Hinspiel entschieden die Wangener mit 2:1 für sich.

Eigentlich hatte sich der Türk SV Wangen für die Rückrunde einiges vorgenommen. Dann jedoch setzte es vergangenen Sonntag im ersten Spiel nach der Winterpause zu Hause eine 1:4-Pleite gegen den bislang keinesfalls als Torfabrik bekannten TSV Heimenkirch II. „Es gibt solche Tage. Eigentlich haben wir im Team eine gute Qualität, an dem Tag hat aber kein Spieler Normalform erreicht. Wir waren vielleicht auch zu angespannt, weil wir alles richtig machen wollten und hatten deshalb ein bisschen Blei in den Füßen“, erklärt Wangens Trainer Orhan Tarhan den Fehlstart.

„Eine kleine Befreiung“

Durch die Niederlage ist nun genau das eingetreten, was Tarhan unbedingt vermeiden wollte: Sein Team fiel auf Rang elf zurück und läuft im Falle eines weiteren Misserfolgs Gefahr, noch tiefer in den Abstiegsstrudel zu geraten. Aus diesem Grund misst er dem Spiel gegen die punktgleichen Leutkircher große Bedeutung bei. „Drei Punkte wären für beide Mannschaften eine kleine Befreiung in Richtung hinteres Tabellenmittelfeld. Wir wollen zu Hause auf jeden Fall auf Sieg spielen und müssen alles daran setzen, dass wir das Spiel gewinnen.“

Anders als beim Türk SV Wangen, zeigt die Formkurve des FC Leutkirch II deutlich nach oben. Sieben ihrer bislang 14 Zähler sammelte die Mannschaft von Trainer Xaver Krug in den vergangenen drei Spielen. Dank des 1:0-Heimsiegs gegen den TSV Röthenbach im ersten Punktspiel des Jahres, konnte Leutkirch sowohl die Röthenbacher als auch die Wangener überholen und mit einem Sprung vom 13. auf den zehnten Tabellenplatz die Abstiegsränge verlassen. „Es war ein verdienter Sieg. Wir sind defensiv gut gestanden und nach vorne geht für uns in der Regel immer was“, fasst Krug das Spiel kurz und prägnant zusammen.

Wangens deutliche Niederlage will er keinesfalls überbewerten. „Die sind auf jeden Fall stärker, als dieses 1:4 vermuten lässt.“ Sollten einige verletzte Spieler rechtzeitig wieder einsatzfähig sein, rechnet Krug sich aber auch gegen den Tabellennachbarn Zählbares aus. „Wenn wir wieder so diszipliniert spielen, wie in den Vorbereitungsspielen und gegen Röthenbach, dann ist auch in Wangen was drin.“