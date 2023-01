Abstauben der Narrenzunft Aixheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 6. Januar war es wieder soweit. Die Narrenräte der Hans- Wuost Narrenzunft Aixheim zogen in Frack und Zylinder los, um Hans-Wuost und Galgenstrick vom Staub zu befreien. Das Abstauben konnte endlich wieder in traditioneller Weise stattfinden. Die Kleidlesträger wurden besucht und in Reimform haben die Abstauber zur kommenden Fasnet eingeladen. Wir freuen uns auf eine schöne Fastnachtszeit.