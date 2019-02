Absperren ist zu wenig

Den Zaun kann die Stadt getrost schon bestellen. Probleme mit massiven Ruhestörungen rund um die „Blaue Lagune“ in der Südstadt werden sich nicht einfach in Luft auflösen, nur weil man einen Spielplatz nett umgestaltet. Dass künftig auf dem gesamten Moltkeplatz ein Alkoholverbot und nächtliches Aufenthaltsverbot gilt, ist gut, hilft aber auch nur weiter, wenn entsprechend kontrolliert wird und wenn Verstöße konsequent geahndet werden. Das dürfte am Personal scheitern.

Ein abschließbarer Zaun um Spielplatz und Grünanlage wäre zwar nicht schön, aber eine deutlich effektivere Maßnahme – und zudem ein klares Zeichen an die geplagten Anwohner, die sich seit Jahren im Stich gelassen fühlen.

Ansetzen muss man aber gleichzeitig an ganz anderen Stellen. Beispielsweise beim Land: Die Aufhebung des Alkohol-Verkaufsverbotes nach 22 Uhr hat auch in Ravensburg an verschiedenen Brennpunkten mühsam beruhigte Situationen wieder verschärft. Und auf kommunaler Ebene sind Verwaltung und Gemeinderat gefordert, Jugendlichen Angebote zu machen, die attraktiver sind als Schnapstrinken auf Parkbänken.