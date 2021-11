Absolventen feierten ihren Ausbildungsabschluss

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bad Waldsee - 42 Absolventen feierten zusammen mit weiteren rund 100 geladenen Gästen Ende Oktober 2021 im Haus am Stadtsee in Bad Waldsee ihren Ausbildungsabschluss Landwirt/-in und Hauswirtschafter/-in zusammen mit Vertretern des Landfrauenverbandes, des Kreisbauernverbands, der Ehemaligen- und Meistervereine sowie des Landwirtschaftsamts des Landratsamts Ravensburg.

Iris Steger, Leiterin des Dezernats Kreisentwicklung, Wirtschaft und ländlicher Raum am Landratsamt Ravensburg, begrüßte die Absolventen, deren Eltern und Angehörige, Vertreter der Berufsschulen, Fachschulen und Ausbilderinnen und Ausbilder.

Grußworte wurden von Franz Schöneberger, Vorsitzender des Bauernverbands Allgäu-Oberschwaben, Christa Fuchs, Vizepräsidentin und stellvertretende Kreisvorsitzende des Landfrauenverbands Württembergisches Allgäu, Herrn Schiele, Abteilungsleiter der landwirtschaftlichen Berufsschule am Berufsschulzentrum in Wangen und Christine Dorn-Bohner als Vertreterin des VLF Bad Waldsee und des Meisterverbands Ravensburg gesprochen.

Den Festvortrag mit dem Titel „Lecker aufs Land oder Bauer sucht Frau, welches Format darf es denn sein?“ hielt Marion Bohner, die als Arzthelferin arbeitet und mit ihrer Familie einen Naturlandbetrieb in Bad Waldsee/Kohaus bewirtschaftet. In einer Bildpräsentation berichtete sie von ihrer Teilnahme bei der SWR Reihe „Lecker aufs Land“.

Die Klassensprecherin der Abschlussklasse, Ronja Falter, blickte in einer Präsentation auf die Ausbildungszeit an der Berufsschule in Wangen zurück, wo am neuen Berufsschulstandort erstmals „das Allgäu und das Unterland aufeinandertrafen“. Hier bekamen die Gäste sowohl Einblick ins Klassenzimmer als auch in die vielfältigen durchgeführten Projekte wie die Teilnahme am Schulgartenwettbewerb, bei dem die Klasse einen 1. Platz belegen konnte sowie, das Sojabohnen- und das Apfelsaftprojekt.

Für besonders gute Leistungen wurden in der Landwirtschaft Benjamin Graf (Sauldorf/Rast), Tobias Schwimmbeck (Penzberg), Johannes Ganser (Kißlegg) und Martin Flamm (Schlier), in der Hauswirtschaft die Absolventinnen Svenja Kotschi (Eichstegen), Gertrud Steuer (Bad Saulgau), Sabrina Schele (Bad Wurzach/Rohr) und Gabriele Zirn (Achberg) ausgezeichnet.

Musikalisch umrahmt wurde der Abend durch das Saxophon-Quartett der Jugendmusikschule Bad Waldsee.