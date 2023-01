Absolute Seltenheit: Weißes Reh bei Hinterlengenberg gesichtet

Eine seltene Entdeckung hat Jäger Thomas Ripberger am Ende Dezember auf einer Autofahrt in Richtung Rotenbach gemacht. Von Hinterlengenberg kommend, hat ein weibliches Reh kurz nach dem Ortsschild von rechts die Fahrbahn gequert und so Ripberger zum Bremsen und Anhalten gezwungen.

Da erst fällt dem Jäger das weiße Fell mit schwarzer Färbung auf, wie er sie in dieser Form bei einem Reh persönlich noch nicht gesehen hat. „Albinismus ist ja ein bekanntes Phänomen, aber bei Rehen habe ich dieses – auch als Jäger – noch nicht beobachten können“, sagt Jäger Thomas Ripberger in diesem Zusammenhang.