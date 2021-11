Knappe Heimniederlage für Ellwanger Volleyballer: Nach zwei punktreichen Siegen in den letzten beiden Spielen mussten sich die Regionalliga-Volleyballer des TSV Ellwangen am vergangenen Samstag gegen die SG Heidelberg knapp mit 2:3 geschlagen geben.

Die Ellwanger mussten krankheitsbedingt auf Außenangreifer Tom Wenczel verzichten sowie auf die Langzeitverletzten Michael Mahler und Winfried Lingel. Letzterer unterstützte jedoch als Co-Trainer den Headcoach Martin Pfitzer. Nach dem 3:2 Sieg über eine starke Emmendinger Mannschaft am vergangenen Wochenende konnten die Virngrundrecken befreit und ohne Druck gegen die bisher unbekannten Heidelberger aufspielen, schließlich stand man mit elf Punkten solide im Mittelfeld der Tabelle da.

Das Spiel begann auf einem ausgeglichenen Niveau und die Ellwanger konnten direkt zu Beginn unter anderem mit Mittelblocker Lorenz Liss ihre Blockstärke unter Beweis stellen und mit aggressiven Angriffen über den Außen- und Diagonalangriff untermauern. So setzten sich das Team aus dem Virngrund mit 20:16 deutlich von den Gästen ab und beendete den ersten Satz mit 25:21.

In Satz 2 ließ man sich dann zeitweise durch druckvolle Aufschläge der Gegner unter Druck setzen, was in einen Vorsprung von 3:9 für die SG Heidelberg resultierte. Mit effektiven Aufschlägen durch Diagonalangreifer Florian Bruckmüller und erneutem Fokus auf präzise Blockarbeit holten die Ellwanger ihre Gäste rasch ein und konnten zur Crunch-Time mit 18:17 in Führung gehen. Der trotz 2G+-Regelung gut besuchten Rundsporthalle wurde ein absolut Regionalligatauglicher Schlagabtausch auf hohem Niveau geboten und wieder einmal trieben die zahlreichen Ellwanger Fans das TSV-Team zum Satzgewinn mit 25:21.

Motiviert startete man in Satz drei und konnte das starke Niveau zunächst halten, was in sich in einem Vorsprung von drei Punkten beim Spielstand von 6:3 widerspiegelte. Allerdings brach die Ellwanger Annahme zusehends unter gezielten Flatter-Aufschlägen der Heidelberger ein und man verpasste den Moment den Anschluss wieder zu finden. Ab dem Spielstand von 12:12 spielte das Team der Heidelberger Gäste nahezu fehlerfrei und konnte den Satz deutlich mit 17:25 für sich entscheiden.

Im Satz vier war die Heidelberger Truppe dann endgültig im Spiel angekommen und der TSV lief einem dauerhaften Rückstand hinterher und fand sich beim Spielstand von 11:18 und bereits zwei genommenen Auszeiten durch Trainer Martin Pfitzer wieder. Spielelemente wie Block, Feldabwehr und Annahme, welche in den Sätzen eins und zwei den Erfolg sicherten, konnten nun nicht mehr konstant aufrechterhalten werden. Intelligent spielende Heidelberger ließen nichts mehr anbrennen und konnten auch Satz 4 mit 15:25 für sich entscheiden. Auch im Tie-Break gelang es den Ellwangern nicht mehr an die Gäste heranzukommen und an die vorangegangenen Leistungen anzuknüpfen. Zu viel Nervosität und Unsicherheit prägten den Entscheidungssatz auf Ellwanger Seite und man musste sich mit 8:15 geschlagen geben.

Zum wertvollsten Spieler des Spiels wurde auf Seiten des TSV Janosch Schaller gewählt. Damit ist die SG Heidelberg neben dem VfL Sindelfingen erst die zweite Mannschaft, der dem TSV einen Sieg vor der grandiosen Kulisse in der Rundsporthalle entlocken konnte. Die Fan-Präsenz in der Rundsporthalle war und ist nach wie vor das Kapital der Volleyballer des TSV bei jedem Heimspiel. Trotz schwächeren Phasen in den Sätzen drei und vier konnten die Ellwanger Volleyballer auch nun wieder einen Punkt einfahren und stehen mit zwölf Punkten unverändert solide auf Platz 5 der Regionalliga-Süd. Das Restprogramm der Vorrunde sieht noch zwei Auswärtspartien in Bad Waldsee und in Freiburg vor, bevor es dann pünktlich vor Weihnachten in die Winterpause geht.