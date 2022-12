Abschlussworkshop zum Fußverkehrs-Check

Friedrichshafen (sz) - Die Stadt Friedrichshafen lädt am Donnerstag, 15. Dezember, zum Abschluss-Workshop des Fußverkehrs-Checks in das Foyer des Graf-Zeppelin-Gymnasiums in der Katharinenstraße 20 in Friedrichshafen ein. Der Workshop beginnt laut Pressemitteilung um 18 Uhr. Nach einem erfolgreichen Auftaktworkshop Anfang Oktober und zwei aufschlussreichen Begehungen durch die Nordstadt im Oktober und November, geht der Fußverkehrs-Check in die letzte Runde. Beim abschließenden Abschlussworkshop werden die bislang zusammengetragenen Kritikpunkte, Eindrücke und Vorschläge der Teilnehmenden des Fußverkehrs-Checks vorgestellt. Das Büro Planersocietät, das den Fußverkehrs-Check begleitet, wird auf dieser Grundlage Maßnahmen vorschlagen, mit denen der Fußverkehr in unserer Stadt attraktiver und sicherer gestaltetet werden könnte. „In der vierten Phase sind nochmals Ihre Alltagserfahrungen gefragt. Helfen Sie uns zu entscheiden, welche Veränderungen welche Priorität haben sollen“, so Erster Bürgermeister Fabian Müller.