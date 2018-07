Abschlussfeier an der Berufsfachschule für Altenpflege krönt die „Helden unseres Alltags“

- In ihrer wöchentlichen Videobotschaft bezeichnete Bundeskanzlerin Angela Merkel die Alten-Pflegekräfte als „Helden unseres Alltags“. Am vergangenen Dienstag wurden am Institut für Soziale Berufe „Fachschule für Altenpflege“ 38 Schüler aus der Altenpflege mit ihren Examenszeugnissen „gekrönt“. 23 Schülerinnen werden zukünftig als Altenpflege- Fachkräfte in verschieden Bereichen tätig sein, vier absolvierten eine einjährige Ausbildung zum Altenpflegehelfer. Elf Schüler des „Migrationskurses II“ können sich nach zweijähriger Ausbildungszeit über ihren erfolgreichen Abschluss zum Altenpflegehelfer freuen.

Die Abschlussfeier stand unter dem Motto „Auf Augenhöhe“. Wie wichtig und wertvoll die Begegnung mit älteren Menschen, die pflegebedürftig sind, auf Augenhöhe ist, wurde in einem Wortgottesdienst und in den Ansprachen bei der Zeugnisübergabe deutlich. Mit Blick auf das Misereor-Hungertuch 2017, in dem sich zwei Menschen begegnen, vertieften die stellvertretende Institutsleiterin Verena Kreidler und Religionslehrer Edgar Rohmert verschiedene Aspekte des vorgegebenen Themas. Fachbereichsleiter Thomas Ebel warf in seiner Ansprache einen Blick in die Zukunft der Pflegeausbildung, die ab dem Jahr 2020 die Kinderkrankenpflege, die Altenpflege und die allgemeine Krankenpflege zusammenlegen wird („Generalistik“).

Auch in diesem Jahr wurden mehrere Schüler mit Preisen aus der Geschwister-Mayer-Keckeisen-Stiftung ausgezeichnet. Dietmar Schiele überreichte die Preise an Susanne Steur für die beste Gesamtnote (1,3), und für die beste Note in der Praxis an Karsten Koch (1,0), Katharina Waibel (1,0) und Sonja Wucher (1,0).