Abschluss und Neubeginn für den Kreuzweg

Aufbruch und Neubeginn – so lautete das Motto der Mitgliederversammlung des Fördervereins Kreuzweg Schwarzwäldle e. V., die kürzlich im Haus der Katholischen Kirche stattgefunden hat. Der 1. Vorsitzende, Dr. Ralf Reiter, konnte in seinem Rechenschaftsbericht auf erfolgreiche Jahre der Vereinsarbeit zurückblicken. Er bemerkte hierzu: „Durch große Anstrengungen und nach vielen Vorarbeiten ist es gelungen, die fertig restaurierten Kreuzwegstationen in die ebenfalls restaurierten Gehäuse im Sommer 2020 einzubauen und mit dem notwendigen Glasschutz zu versehen“. Insgesamt habe der Verein ca. 75.000 Euro für die Stationen ausgegeben.

Reiter dankte allen Mitgliedern, Spendern und Zuschussgebern, die entscheidend zur Vollendung des Projekts beigetragen hätten. Hierbei erwähnte er besonders die Grosszügigkeit der privaten Spender und die Unterstützung durch die Stadt. Sein ganz besonderer Dank galt schließlich allen Vorstandsmitgliedern in den 6 Jahren Vereinsarbeit: Sandra Hangleiter, Anton Keller, Barbara Maier, Hans Necker, Alexander Rottmaier und Georg Scheuermann. Reiter nannte den Vorstand „ein Team von exzellenten Fachleuten“ und hob die harmonische Zusammenarbeit hervor. Die 2. Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Monika Braun, dankte dem Verein im Namen der Gemeinde für seine Arbeit.

Nach dem Kassenbericht und der Entlastung des Vorstandes stand der Tagesordnungspunkt 6 auf dem Programm: „Beschluss über die Auflösung des Vereins und die Weiterführung der Arbeit für die Anlage am Kreuzweg als Arbeitskreis unter dem Dach der Pfarrgemeinde Liebfrauen“.

Nach intensiven Diskussionen und einer Umfrage unter den Mitgliedern ist der Vorstand zur Erkenntnis gelangt, dass für die noch anstehenden Aufgaben (Lourdesgrotte, Ölberganlage) eigentlich kein eigenständiger Verein mit der damit einhergehenden Bürokratie mehr gebraucht wird. Außerdem wollen sich auch einige Vorstandsmitglieder von der Arbeit zurückziehen. Laut Satzung fällt das Vermögen nach Auflösung des Vereins an die Kirchengemeinde Liebfrauen, „die es unmittelbar und ausschließlich zur Pflege und Erhaltung“ der ganzen Anlage zu verwenden hat.

Der Antrag des Vorstandes wurde einstimmig angenommen. Liquidatoren sind H. Necker und R. Reiter. Am 22.11. hat der KGR die Gründung des Arbeitskreises offiziell befürwortet. Damit steht einem Neubeginn nichts mehr im Wege.