Noch einmal haben zahlreiche Besucher am Wochenende einen Ausflug ins Argental zum historischen, idyllisch gelegenen Bauerngehöft in Summerau gemacht, das in den letzten Jahren als „Kunsthaus Summerau“ bekannt geworden ist. Seit 2013 hat Brigitte Jutta Schaider dort elf überaus vielseitige Ausstellungen auf die Beine gestellt, teils mit internationalen künstlerischen Persönlichkeiten oder bedeutenden deutschen Künstlern. Dabei konnte Schaider auch immer ihr eigenes Kunstschaffen miteinbringen.

„Es war in jedem Fall ein tolles Projekt, eine klasse Zeit und den Abschied jetzt erlebe ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagte die Künstlerin am letzten Wochenende zum Ende des Kunsthauses. Ausgestellt waren im und um das Kunsthaus ausschließlich Schaidersche Skulpturen, Gemälde, Zeichnungen und Installationen ganz unterschiedlicher Art, aus vielseitigen Materialien und mit variablen Techniken geschaffen. Dabei habe sie selbst beim Aus- und Aufräumen vor allem bei der Begegnung mit älteren eigenen Werken noch einmal über die Vielfalt gestaunt und sich mit eigenen Erfahrungen und Veränderungen auseinandersetzen können. Aber auch die Werke, die 2018 entstanden sind, zeigten eine stetige Weiterentwicklung, Neuerungen und gleichzeitig Bezüge zu Vergangenem.

Die Phase des Kunsthauses habe viele künstlerische Bereicherungen gebracht, ist von der Künstlerin zu erfahren, von der Möglichkeit große Skulpturen mit der Motorsäge zu schaffen bis zu vielseitigen Installationen und Raumkunst.

Auch die Begegnung mit zahlreichen Künstlern bei den Gemeinschaftsausstellungen der vergangenen Jahre sei ebenso wie die Möglichkeit, bei der Biennale in Venedig auszustellen, mit dem Projekt Kunsthaus Summerau verbunden gewesen. „Schön, wenn man besondere international tätige Künstler trifft und zusammen ausstellen kann – das bringt Inspiration. Und in diese Richtung soll es weiter gehen.“

Schaider resümiert zur Lage nach dem Wochenende, sie könne mit der Besucherzahl und dem Ergebnis des Sonderverkaufs aus über 100 Exponaten zufrieden sein. Überhaupt habe sie insgesamt Grund sehr dankbar zu sein für diese Zeit. Sie wolle sich jedenfalls bei allen Beteiligten bedanken, besonders für die seit Jahren erhaltene Unterstützung bei diesem Projekt. Bester Dank gebühre auch dem tollen Helfer- und Unterstützer-Team. Das werde sie schon etwas vermissen. Andererseits, betont Schaider: „Ich freue mich auf die geplante Reise nach Spanien zu dortigen Künstlerprojekten– und eventuell steht auch noch wieder ein Besuch in Venedig an. Zu ihren weiteren künstlerischen Plänen sagte Schaider bestimmt: „Holzskulpturen sind und bleiben mein Ding.“ Aber auch für weitere Materialien, Gemälde, Raum- und Videoinstallationen sehe sie künstlerisches Potenzial und habe sie Ideen.

Brigitte Schaider mag sich nicht festlegen – aber grundsätzlich sei sie der Bodenseeregion und Oberschwaben schon sehr verbunden. Deswegen suche sie aktuell auch eine Räumlichkeit oder ein Atelier zur künstlerischen Arbeit und als Lager im weiteren Bereich von Tettnang, Wangen, Ravensburg oder Friedrichshafen. Auch wenn sie zeitweise unterwegs sei, um mit der Kunstszene in Europa und bei verschiedenen internationalen Projekten zusammenzuarbeiten. Kunst hat wohl immer etwas mit „Können“ zu tun, mit Gefühl und Inspiration – aber nicht unbedingt mit ökonomischer Machbarkeit.

Die Abendsonne taucht das Tal, das von Obstbäumen umstandene Kunsthaus und die großen Skulpturen und Holzkunstwerke zum Abschied noch einmal in ein besonders malerisches Licht. Schade eigentlich, aber vermutlich ist das Kunsthaus Summerau für eine Kunststätte oder Galerie im Argental vielleicht gar zu idyllisch und schön gelegen gewesen. Manche nennen das auch abgelegen.