Abschied einer langjährigen Stadtführerin in Isny

Nach mehr als drei Jahrzehnten verabschiedet die Isny Marketing GmbH die sehr geschätzte Stadtführerin Johanna Schanbacher. „Mit viel Leidenschaft und Herz hat Frau Schanbacher die Anfänge der touristischen Führungen in Isny geprägt und zu dem entwickelt, was es auch heute noch ist: eine spannende Reise durch die historische Entwicklung und zu den schönsten Schätzen, die Isny zu bieten hat“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Auch die einzigartige Gourmet-Wanderung hat Johanna Schanbacher viele Jahre begleitet und die Wandergruppen zu den kulinarischen Höhepunkten in Isny geführt. Das Tourismusbüro wird ihre „kompetenten Führungen in Zukunft vermissen“, besonders auch die für die fremdsprachigen Gäste in Englisch und Französisch.

Die Isny Marketing GmbH und das gesamte Team bedankt sich in der Mitteilung bei Schanbacher für die „vielen erfolgreichen Jahre und die schönen Erinnerungen“. Am Dienstag, 30. November, gab es coronakonform einen kleinen Abschied. Wobei sich alle einig waren: Johanna Schanbacher hätte ein großes Fest verdient.