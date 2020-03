Ratssitzungen abgesagt

Ingoldingen (mam) - Die Diskussion über die Unterbringung von Kindergartengruppen in der Grundschule Winterstettenstadt und die Verlegung der Außenklassen an den Hauptstandort nach Ingoldingen muss vertagt werden. In Absprache mit den Ortsvorstehern Marianne Müller und Rainer Traub wurde die Sitzung zu diesem Thema im Ortschaftsrat ebenso abgesagt wie die auf kommenden Donnerstag terminierte Gemeinderatssitzung in Ingoldingen. Dies hat Bürgermeister Jürgen Schell auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mitgeteilt.

RFV verlegt Versammlung

Eberhardzell (sz) - Die für Samstag, 21. März, geplante Mitgliederversammlung des Reit- und Fahrvereins Eberhardzell wird abgesagt. Einen neuen Termin will der Reit- und Fahrverein rechtzeitig bekanntgeben.

ZF-Musikpreis ist abgesagt

Bad Schussenried/Friedrichshafen (sz) - Der internationale Klavierwettbewerb um den ZF-Musikpreis ist abgesagt. Dies betrifft auch das zweite Wettbewerbskonzert, das für Freitag, 20. März, im Bibliothekssaal Bad Schussenried terminiert war. Das hat die ZF-Kunststiftung in Abstimmung mit Peter Vogel, dem künstlerischen Leiter, so entschieden.

Theatergruppe macht Pause

Füramoos (sz) - Die Theatergruppe Füramoos macht eine Spielpause und setzt alle weiteren Aufführungen ab. Das berichtet sie in einer Pressemitteilung. Das als Spielstätte dienende Gasthaus Rössle in Füramoos bleibt weiterhin geöffnet, heißt es in der Mitteilung – die jedoch vor der Verfügung des Landratsamts (siehe Seite 16) verschickt worden war.

Preisbinokel fällt flach

Bellamont (sz) - Die Verantwortlichen des FC Blau-Weiß Bellamont haben entschieden, das für 28. März geplante Preisbinokelturnier abzusagen.

KKG reagiert auf Corona

Rot an der Rot (sz) - Die Initiative Kunst – Kultur – Genuss aus Rot an der Rot sagt die für Donnerstag, 2. April, geplante Aktivität ab. Wann und wie die Ausfahrten wieder aufgenommen werden können, teilen die KKG-Verantwortlichen rechtzeitig mit.

Vortrag in Hochdorf entfällt

Hochdorf (sz) - Der für 16. März geplante Vortrag „Altersbedingte Augenerkrankungen“ im Katholischen Gemeindehaus in Hochdorf entfällt. Das teilen die Veranstalter vom Verein Lebensqualität Hochdorf mit. Die Veranstaltung mit Klaus Peters wird zu einem späteren Zeitpunkt nochmals organisiert.