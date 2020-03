Absagen in Ellwangen, dem Virngrund und der Region

Messe Handwerk und Wohnen: Die für das Wochenende vom 25. und 26. April geplante Messe Handwerk und Wohnen ist abgesagt. Dies teilt der Sprecher der Ausstellergemeinschaft mit. Egon Bertenbreiter freut sich darauf, bei der Messe Handwerk und Wohnen im Jahr 2021 viele Besucher bei bester Gesundheit wieder zu sehen.

Volkshochschule Ellwangen: Der Kursbetrieb ist ab Montag, 16. März, bis Sonntag, 19. April, eingestellt.

Musikschule Ellwangen: Das für Sonntag, 15. März, im Speratushaus geplante Konzert des Cultura-Orchesters aus Heidenheim wird verschoben.

Vernissage in Ellwangen: Die Vernissage am Sonntag, 15. März, zur Ausstellung Punta Pagoda mit dem Künstler Thomas Schiela im Schloss ob Ellwangen wurde abgesagt. Die Ausstellung selbst kann ab Sonntag, 15. März, zu den normalen Öffnungszeiten besucht werden.

Das Ellwanger Wellenbad ist geschlossen.

Die DLRG-Ortsgruppe Ellwangen stellt bis auf Weiteres alle Vereinsaktivitäten ein. Das betrifft auch die Trainings- und Schwimmgruppen. Auch die für 20. März geplante Hauptversammlung ist verschoben.

Katholische Erwachsenenbildung Ellwangen: Der für Dienstag, 17. März, um 19.30 Uhr im Jeningensaal angekündigte Vortrag von Professor Mezger zum Thema „Kleine Kulturgeschichte des Kalenders“ wird abgesagt.

TSC Blau-Rot Ellwangen: Das Tanztraining ist ab sofort bis einschließlich 20. April abgesagt. Auch die Mitgliederversammlung am Mittwoch, 18. März, findet nicht statt.

Schützengilde Ellwangen: Die Hauptversammlung der Schützengilde Ellwangen am Freitag, 20. März, ist abgesagt und auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Gartenfreunde Schönenberg: Die für Freitag, 20. März vorgesehene Hauptversammlung ist verschoben. Der neue Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben.

MRC Schrezheim: Der Hitzkuchenverkauf am Samstag, 21. März, ist abgesagt.

KC Schrezheim: Der Country-Abend am 28. März ist abgesagt.

Mittelhofschule Ellwangen: Die für Montag, 16. März, geplante Veranstaltung „Schule ohne Rassimus – Schule mit Courage“ entfällt.

Kirchenchor Schönenberg: Die Chorproben sind bis auf weiteres eingestellt.

Marienpflege Ellwangen: Das Benefizkonzert „Jugendkapellen rocken in der Marienpflege“ mit den Jugendkapellen Lorch/Großdeinbach, Jagstzell/Rosenberg und Schrezheim wird verschoben. Es war für Sonntag, 29. März, geplant.

Marienpflege Ellwangen: Der für Donnerstag, 19. März, angekündigte Bürgertreff mit Hans-Peter Weber findet nicht statt.

Leni Breymaier: Ihre Veranstaltung am Mittwoch, 18. März, im Roten Ochsen in Ellwangen ist abgesagt.

Katholischer Frauenbund Ellwangen: Der für Montag, 16. März, um 15 Uhr im Jeningenheim angekündigte Vortrag; „Ambulante Hospizarbeit als hilfreiche Begleitung am Lebensende“ wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Liederkranz Ellwangen: Die für den Montag, 23. März, um 19.30 Uhr vorgesehene Mitgliederversammlung abgesagt. Ein Ersatztermin wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Meditatives Tanzen in Ellwangen und Hofherrnweiler: am Dienstag, 17. März im katholischen Gemeindehaus Sankt Wolfgang in Ellwangen sowie das meditative Tanzen am Donnerstag, 19. März im Edith-Stein-Haus in Hofherrnweiler. Beide fallen aus.

Kneipp-Verein Rindelbach: Der Fachvortrag Kindergesundheit, der am Freitag, 20. März, in der Grundschule Rindelbach stattfinden sollte, fällt aus.

Gesangverein Frohsinn Rotenbach: Das Theater, geplant am 30. und 31. Oktober, ist abgesagt, und dafür ein TT- Spieltag eingetragen.

Behinderten- und Versehrten-Sportgemeinschaft Ellwangen: Am 12. Dezember findet die Weihnachtsfeier der BVSG Ellwangen in der Halle statt. Der an diesem Tag angesetzte Tischtennisspieltag wird auf den 30. Oktober vorverlegt.

MGV Eigenzell: Beim Männergesangverein fällt am Montag, 16. März, die Singstunde aus. Nachdem viele Ellwanger am vergangenen Wochenende an einer Ischgl-Ausfahrt teilnahmen, sind einige wohl infiziert zurückgekommen und alle, die in Ischgl waren, stehen jetzt unter Quarantäne.

Musikverein Schrezheim: Der Vorspielnachmittag wird auf den 4. Juli verlegt.

Förderverein SG Schrezheim: Die Generalversammlung des Fördervereins und die Hauptversammlung am Freitag, 20. März, werden abgesagt.

Musikverein Schrezheim: Der Frühjahrsauftakt am Sonntag, 22. März, ist abgesagt.

FC Röhlingen: Der Verein hat sich entschlossen, alle Übungsstunden von Montag, 16. März, bis 19. April auszusetzen.

Die Evangelische Erwachsenenbildung Ostalb sagt folgende Veranstaltungen ab: meditatives Tanzen am Dienstag, 17. März, im katholischen Gemeindehaus Sankt Wolfgang in Ellwangen sowie das Meditative Tanzen am Donnerstag, 19. März, im Edith-Stein-Haus in Hofherrnweiler.

Spielzeug- und Kleiderbasar in Stödtlen: Der für Sonntag, 22. März, geplante Basar wird abgesagt. Der Herbstbasar ist am 27. September.

Kinderbedarfsbörse Ellenberg: Die Börse am 21. März in Ellenberg findet nicht statt.

OGV Stödtlen-Wört: Der Obst- und Gartenbauverein sagt seine Generalversammlung am Donnerstag, 19. März, im Gasthaus Pfauengarten in Gaxhardt ab.

Sieger-Köder-Zentrum in Rosenberg: Das Zentrum bleibt ab sofort sonntags bis auf Weiteres geschlossen.

Liederkranz Hohenberg: Der de-Camino-Chor setzt seine Chorproben bis Ostern aus. Die auf Samstag, 21. März, angesetzte Mitgliederversammlung mit vorhergehender Gottesdienstgestaltung wurde ebenfalls abgesagt und wird zu einem späteren Termin nachgeholt.

Binokel in Rainau-Schwabsberg: Der Förderverein des Kegelclubs Schwabsberg sagt sein Frühjahrs-Binokel-Turnier, das am Freitag, 20. März, stattfinden sollte, ab.

Der Musikverein Rosenberg hat sei traditionelles Frühjahrskonzert, das für Samstag, 28. März, 19 Uhr, in der Virngrundhalle geplant war, abgesagt. Mitgewirkt hätten die Bläserklasse, die Kidskapelle, die Jugendkapelle und das Hauptorchester. Ebenso abgesagt wurde die Hauptversammlung am Freitag, 20. März, und alle Musikproben bis nach Ostern.

Kammerorchester Rosenstein: Das Frühjahrskonzert findet nicht statt. Das Konzert war geplant für Samstag, 28. März, und fällt ersatzlos aus beziehungsweise wird auf nächstes Frühjahr verschoben. Bereits gekaufte Karten können bei den Orchestermitgliedern und beim i-Punkt Schäbisch Gmünd zurückgegeben werden.

JazzArtFestival Schwäbisch Hall: Die Veranstalter sagen das Festival vom 25. bis 29. März ab. Es wird versucht, die geplanten Konzerte auf den Herbst zu legen. Die erworbenen Einzelkarten behalten ihre Gültigkeit. Wer seine Karte zurückgeben möchte, kann dies natürlich tun. Die Inhaber von Festivalpässen können diese im Kartenkontor der Stadt Schwäbisch Hall zurückzugeben und sich das Geld erstatten lassen.

Schwäbisch Hall: Die Konzerte am Samstag, 14. März, mit dem Clara Vetter Trio und am Sonntag, 22. März, mit Ork finden wie geplant in der Hospitalkirche Schwäbisch Hall jeweils um 19.30 Uhr statt.

Der Mögglinger Josefsmarkt, der am Sonntag, 22. März, stattfinden sollte, muss aufgrund des Coronavirus abgesagt werden. Da die Standgebühr bereits im Voraus abgerechnet wurde, dürfen Teilnehmer beim Mögglinger Josefsmarkt im nächsten Jahr kostenlos teilnehmen.

Kinderkinofestival Schwäbisch Gmünd: Das Festival in Schwäbisch Gmünd muss abgesagt werden. Dies gilt für die Schulvorstellungen vom 16. bis 20. März und für das eigentliche Festival vom 19. bis 22. März. Lediglich der Kurzfilmworkshop im Vorfeld findet statt.

Jazz Heidenheim: Das für Freitag, 20. März, geplante Konzert mit „D'Cuba Son“ ist auf Freitag, 5. Juni, verlegt. Gekaufte Karten gelten auch für den Verlegungstermin oder können zurückgegeben werden.