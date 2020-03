Absagen in der Region

Gemeinsam mit der Hochschulleitung hat das explorhino-Schülerlabor beschlossen, die geplante Kinder-Uni am Samstag, 21. März, nicht stattfinden zu lassen. Die Kinder-Uni zum Thema „Hochspannender Kabelsalat – Was können Strom und Spannung?“ wird auf einen noch unbestimmten Termin verschoben. Der Beginn der Kinder-Uni-Reihe wird damit voraussichtlich am Samstag, 25. April, zum Thema „Ich höre was, das du nicht hörst“ sein.

Wegen der aktuellen Ansteckungsgefahr hat der Landtagsabgeordnete Winfried Mack entschieden, die Diskussionsveranstaltung „Synthetische Kraftstoffe – Die Rettung für den Verbrennungsmotor!?“am Dienstag, 17. März, im AAccelerator zu verschieben. Sobald keine Ansteckungsgefahr mehr besteht, wird die Veranstaltung nachgeholt.

Auch die Lebenshilfe Aalen zieht Konsequenzen aus der Corona-Krise. Im Fall einer Infizierung oder Quarantäne von Mitarbeiter oder Bewohner sowie Klienten würde die Aufrechterhaltung des Betriebs in den Wohnstätten und Angeboten der Lebenshilfe Aalen zu einer großen Herausforderung. Deshalb sagt die Lebensshilfe folgende öffentliche Veranstaltungen bis zum 15. April ab: am Sonntag, 15. März, das „Lachyoga“ im Theater auf der Aal. Am Freitag, 27. März, die Einweihung des Dienstleistungs- und Beratungszentrums (DBZ), Stuttgarter Straße 126, in Aalen. Am Samstag, 28. März, den Tag der Offenen Tür von 10 bis 14 Uhr im DBZ.

Das Konzert der „BIGBAAnd“ und des Ostalb-Jazz-Orchestras am Sonntag, 15. März, im Weststadt-Zentrum in Aalen-Hofherrnweiler findet nicht statt.

Der Diakonieverband Ostalb wollte am Mittwoch, 18. März, zu einem Tag der offenen Tür in Aalen im Rahmen des 75-jährigen Jubiläums einladen. Auch diese Veranstaltung ist abgesagt.

Aufgrund der aktuellen Lage entfallen auch Veranstaltungen der Agentur für Arbeit Aalen: am Mittwoch, 18. März: BiZ&Donna, eine Veranstaltung zum Thema „Online-Bewerbung“ in Aalen; am Donnerstag, 26. März: die Vielfältigkeit der Gesundheitsberufe im BIZ Aalen; am Mittwoch, 25. März: BiZ&Donna, eine Veranstaltung zum Thema „Online-Bewerbung“ in Heidenheim.

Die Landfrauen Ebnat sagen den am Samstag, 14. März, um 19.30 Uhr in der Ebnater Jurahalle geplanten Abend mit „Hilus Herzdropfa“ ab. Die Karten behalten ihre Gültigkeit.Ein Ausweichtermin wird bekanntgegeben.

Das Frühjahrsvorspiel der Musikschule Essingen am Mittwoch, 18. März, um 18.30 Uhr in der Schloss-Scheune Essingen fällt vorsichtshalber aus.

Die 8. Königsbronner Gespräche am Samstag, 21. März, werden nach intensiver Beratung zwischen den Veranstaltern, dem Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter, dem Bildungswerk des Deutschen Bundeswehrverbands, der Karl-Theodor-Molinari-Stiftung und der Bundesakademie für Sicherheitspolitik sowie dem Landkreis Heidenheim abgesagt. Über 480 Anmeldungen für 362 Plätze lagen vor. Die Veranstalter planen das Tagungsthema auf die für den 17. April 2021 angesetzten Königsbronner Gespräche zu verlegen. Kiesewetter erwartet zudem von den Verantwortlichen die Absage sämtlicher Veranstaltungen in der gesamten Region.

Oberkochen dell’ Arte: Die für Donnerstag, 19. März, geplante Zaubershow mit Pit Hartling in der Reihe Oberkochen dell’ Arte wird abgesagt. Die Ticketpreise werden erstattet. Ein Nachholtermin ist für März 2021 geplant. Weitere Infors unterTelefon 07364 / 27-222.

Musikschule Ellwangen: Das für Sonntag, 15. März, im Speratushaus geplante Konzert des Cultura-Orchesters aus Heidenheim wird verschoben.

Mittelhofschule Ellwangen: Die für Montag, 16. März, geplante Veranstaltung „Schule ohne Rassimus – Schule mit Courage“ entfällt.

Marienpflege Ellwangen: Das Benefizkonzert „Jugendkapellen rocken in der Marienpflege“ mit den Jugendkapellen Lorch/Großdeinbach, Jagstzell/Rosenberg und Schrezheim wird verschoben. Es war für Sonntag, 29. März, geplant.

Leni Breymaier: Ihre Veranstaltung am Mittwoch, 18. März, im Roten Ochsen in Ellwangen ist abgesagt.

Katholischer Frauenbund Ellwangen: Der für Montag, 16. März, um 15 Uhr im Jeningenheim angekündigte Vortrag; „Ambulante Hospizarbeit als hilfreiche Begleitung am Lebensende“ wird abgesagt und zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Kneipp-Verein Rindelbach: Der Fachvortrag Kindergesundheit, der am Freitag, 20. März, in der Grundschule Rindelbach stattfinden sollte, fällt aus.

Gesangverein Frohsinn Rotenbach: Das Theater, geplant am 30. und 31. Oktober, ist abgesagt, und dafür ein TT- Spieltag eingetragen.

Behinderten- und Versehrten-Sportgemeinschaft Ellwangen: Am 12. Dezember findet die Weihnachtsfeier der BVSG Ellwangen in der Halle statt. Der an diesem Tag angesetzte Tischtennisspieltag wird auf den 30. Oktober vorverlegt.

MGV Eigenzell: Der Männergesangverein sieht sich gezwungen, zwecks Schutzmaßnahmen der Mitglieder und Besucher, die Hauptversammlung kurzfristig abzusagen. Der Termin am Samstag, 14. März, wird auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben. Ebenso fällt am Montag die Singstunde aus den besagten Gründen aus. Nachdem viele Ellwanger am vergangenen Wochenende an einer Ischgl-Ausfahrt teilnahmen, sind einige wohl infiziert zurückgekommen und alle, die in Ischgl waren, stehen jetzt unter Quarantäne.

Musikverein Schrezheim: Der Vorspielnachmittag wird vom März auf den 4. Juli verlegt.

Förderverein SG Schrezheim: Die Generalversammlung des Fördervereins und die Hauptversammlung am Freitag, 20. März, werden abgesagt.

VdK Schrezheim/Neuler: Die Hauptversammlung vom Freitag, 13. März, ist abgesagt.

MRC Schrezheim: Der Hitzkuchenverkauf am Samstag, 21. März, ist abgesagt.

Musikverein Schrezheim: Der Frühjahrsauftakt am Sonntag, 22. März, ist abgesagt.

KC Schrezheim: Der Country-Abend am 28. März, ist abgesagt.

Die Evangelische Erwachsenenbildung Ostalb weist darauf hin, dass folgende Veranstaltungen abgesagt sind: meditatives Tanzen am Dienstag, 17. Mär,z im katholischen Gemeindehaus Sankt Wolfgang in Ellwangen sowie das Meditative Tanzen am Donnerstag, 19. März, im Edith-Stein-Haus in Hofherrnweiler.

Spielzeug- und Kleiderbasar in Stödtlen: Der für Sonntag, 22. März, geplante Basar wird abgesagt. Der Herbstbasar ist am 27. September geplant.

OGV Stödtlen-Wört: Der Obst- und Gartenbauverein sagt seine Generalversammlung am Donnerstag, 19. März, im Gasthaus Pfauengarten in Gaxhardt ab.

Sieger-Köder-Zentrum in Rosenberg: Anlässlich der dynamischen Entwicklung von Coronavirus-Infekten bleibt das Zentrum ab sofort sonntags bis auf Weiteres geschlossen.

Kleintierzuchtverein Jagstzell: Die für Samstag, 14. März, anberaumte Hauptversammlung findet auf nicht statt.

Der VdK-Ortsverband Westhausen/Rainau hat sein Frühstück am Mittwoch, 18. März, abgesagt.

Binokel in Rainau-Schwabsberg: Der Förderverein des Kegelclubs Schwabsberg sagt sein traditionelles Frühjahrs-Binokel-Turnier, das am Freitag, 20. März, stattfinden sollte, ab.

Die ursprünglich am Dienstag, 17. März, vorgesehene Meisterehrung in Hüttlingen wird auf den Monat Mai verschoben. Der genaue Termin wird noch mitgeteilt.

Die Kleinkunstveranstaltung am 19. März um 20 Uhr im Forum Hüttlingen mit Katalyn Hühnerfeld wird verschoben. Der neue Termin ist am 19. Mai um 20 Uhr im Forum. Die Karten behalten ihre Gültigkeit.

Die Hüttlinger Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 18. März, findet wegen der engen Bestuhlung nicht im Sitzungssaal, sondern im Forum statt.

Kolpingsfamilie Abtsgmünd: Die für Samstag, 14. März, angesetzte Hauptversammlung der Kolpingsfamilie ist verschoben.

Der Ostermarkt auf Schloss Untergröningen am 12. und 13. April ist abgesagt.

Riesbürg: Der Kampfkunst-Gesundheitsabend beim JST Riesbürg fällt aus. Er sollte am Samstag, 14. März, in der Goldberghalle in Pflaumloch stattfinden.

Handels- und Gewerbeverein Westhausen: Die für den Dienstag, 17. März, vorgesehene Hauptversammlung des HGV Westhausen ist abgesagt.

Neresheim: Die geplante Abendveranstaltung der Gesellschaft für Sicherheitspolitik Ostwürttemberg, der Stadt und der Volkshochschule am Mittwoch, 18. März, in Neresheim mit Dr. Kinan Jäger aus Bonn wird abgesagt und auf den Herbst 2020 verschoben.

Neresheim-Ohmenheim: Die für Samstag, 23. März, in der Turn- und Festhalle geplante Kinderbedarfsbörse findet nicht statt. Der Herbstbasar wird am Samstag, 10. Oktober, stattfinden.

Kammerorchester Rosenstein: Das Frühjahrskonzert findet nicht statt. Das Konzert war geplant für Samstag, 28. März, und fällt ersatzlos aus beziehungsweise wird auf nächstes Frühjahr verschoben. Bereits gekaufte Karten können bei den Orchestermitgliedern und beim i-Punkt Schäbisch Gmünd zurückgegeben werden.

JazzArtFestival Schwäbisch Hall: Die Veranstalter sagen das Festival vom 25. bis 29. März ab. Es wird versucht, die geplanten Konzerte auf den Herbst zu legen. Die erworbenen Einzelkarten behalten ihre Gültigkeit. Wer seine Karte zurückgeben möchte, kann dies natürlich tun. Die Inhaber von Festivalpässen können diese im Kartenkontor der Stadt Schwäbisch Hall zurückzugeben und sich das Geld erstatten lassen.

Das Irish Spring Festival in Schwäbisch Hall ist abgesagt. Die Tournee 2020 wurde aufgrund der aktuellen gesundheitlichen Lage abgebrochen. Dies bedeutet, dass auch die Veranstaltung am Sonntag, 15. März, im Neubausaal entfällt. Karten können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

Die Konzerte am Samstag, 14. März, mit dem Clara Vetter Trio und am Sonntag, 22. März, mit Ork finden wie geplant in der Hospitalkirche Schwäbisch Hall jeweils um 19.30 Uhr statt.

In Crailsheim ist das Barockkonzert am Sonntag, 15. März, mit dem „DeCantata Vokal-Ensemble“ aus Stuttgart in der Johanneskirche abgesagt.

Der Mögglinger Josefsmarkt, der am Sonntag, 22. März, stattfinden sollte, muss aufgrund des Coronavirus abgesagt werden. Da die Standgebühr bereits im Voraus abgerechnet wurde, dürfen Teilnehmer beim Mögglinger Josefsmarkt im nächsten Jahr kostenlos teilnehmen.

Kinderkinofestival Schwäbisch Gmünd: Das Festival in Schwäbisch Gmünd muss abgesagt werden. Dies gilt für die Schulvorstellungen vom 16. bis 20. März und für das eigentliche Festival vom 19. bis 22. März. Lediglich der Kurzfilmworkshop im Vorfeld findet statt.

Jazz Heidenheim: Das für Freitag, 20. März, geplante Konzert mit „D'Cuba Son“ ist auf Freitag, 5. Juni, verlegt. Gekaufte Karten gelten auch für den Verlegungstermin oder können zurückgegeben werden.