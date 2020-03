Absagen in Aalen, Oberkochen und Essingen

Volkshochschule Aalen: Die VHS wird bis einschließlich 19. April in ihrem Kursbetrieb pausieren. Die VHS Aalen selbst ist Stand Freitag von keinem bekannten Corona-Fall betroffen.

Fundsachenversteigerung Aalen: Die Stadt verschiebt die für Montag, 16. März, 14 Uhr, vorgesehene Fundsachenversteigerung auf einen späteren Termin. Die bislang ausgegebenen Teilnahmekarten behalten ihre Gültigkeit.

Kita-Platzvergabe Aalen: Aufgrund der Kita-Schließungen wird auch die Kita-Platzvergabe bis auf weiteres verschoben.

Der Kinderschutzbund Aalen schließt ab Montag, 16. März, bis zum Ende der Osterferien die Kinderbetreuung im Kinderstübchen und das Elterncafé.

Explorhino Aalen: Das explorhino ist bis auf Weiteres, mindestens bis 3. April, geschlossen. Alle Veranstaltungen, Gruppenbesuche und Kindergeburtstage finden in diesem Zeitraum nicht statt.

Das Explorhino-Schülerlabor hat beschlossen, die geplante Kinder-Uni am Samstag, 21. März, nicht stattfinden zu lassen. Die Kinder-Uni zum Thema „Hochspannender Kabelsalat – Was können Strom und Spannung?“ wird auf einen noch unbestimmten Termin verschoben. Der Beginn der Kinder-Uni-Reihe wird damit voraussichtlich am Samstag, 25. April, zum Thema „Ich höre was, das du nicht hörst“ sein.

Kreishandwerkerschaft Aalen: Die geplante Lossprechungsfeier am Mittwoch, 25. März, in der Stadthalle Aalen ist abgesagt. Alle Loszusprechenden mit ihren Ausbildungsbetrieben werden von der Kreishandwerkerschaft rechtzeitig zur Sommer-Lossprechungsfeier am Mittwoch, 16. September, eingeladen. Die Ehrung der Prüfungsbesten und Preisträger auf der Bühne erfolgt dann bei der Feier im September.

Agentur für Arbeit Aalen: Es entfallen am Mittwoch, 18. März: BiZ&Donna, eine Veranstaltung zum Thema „Online-Bewerbung“ in Aalen; am Donnerstag, 26. März: die Vielfältigkeit der Gesundheitsberufe im BIZ Aalen; am Mittwoch, 25. März: BiZ&Donna, eine Veranstaltung zum Thema „Online-Bewerbung“ in Heidenheim.

Fahrzeugbörse Aalen: Die am Samstag, 4. April, im Rettungszentrum im Greut geplante Fahrzeugbörse vom Kinderschutzbund wird abgesagt.

Die Lebenshilfe Aalen sagt ab: am Sonntag, 15. März, das „Lachyoga“ im Theater auf der Aal. Am Freitag, 27. März, die Einweihung des Dienstleistungs- und Beratungszentrums (DBZ) und am Samstag, 28. März, den Tag der Offenen Tür dort.

Das Konzert der „BIGBAAnd“ und des Ostalb-Jazz-Orchestras am Sonntag, 15. März, im Weststadt-Zentrum in Hofherrnweiler findet nicht statt.

Sankt Maria Aalen: Die Führung von Pfarrer Wolfgang Sedlmeier am Sonntag, 15. März, um 14.30 Uhr zum Thema Brutalismusbauten in Sankt Maria ist abgesagt.

Winfried Mack im AAccelerator: Die Diskussionsveranstaltung „Synthetische Kraftstoffe – Die Rettung für den Verbrennungsmotor!?“am Dienstag, 17. März, im AAccelerator ist verschoben. Sobald keine Ansteckungsgefahr mehr besteht, wird die Veranstaltung nachgeholt.

Aalener Alpenverein: Die Bezirksgruppe Aalen des Deutschen Alpenvereins hätte am Dienstag, 17. März, ihre Hauptversammlung gehabt. Sie soll jetzt zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden.

Der Diakonieverband Ostalb wollte am Mittwoch, 18. März, zu einem Tag der offenen Tür in Aalen im Rahmen des 75-jährigen Jubiläums einladen. Auch diese Veranstaltung ist abgesagt.

IG Metall Senioren Aalen: Die Veranstaltung am Mittwoch, 18. März, im Sängerheim ist abgesagt.

Abendgymnasium Ostwürttemberg: Der Abend des Offenen Unterrichts am Mittwoch, 18. März, ist abgesagt.

KreislandFrauen Ostalb/Aalen: Am Freitag, 20. März, ist die Mitgliederversammlung in der MTV-Gaststätte abgesagt.

Der wortgewaltig-Abend mit Professor Hermann Bausinger und Muhterem Aras wird vom 30. März auf den 6. November verschoben. Die gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit. Die Lesung mit Gespräch findet dann im neuen Kulturbahnhof statt.

Die Ortsgruppe Aalen des Schwäbischen Albvereins verschiebt die für den 21. März geplante Mitgliederversammlung. Die Wanderungen finden unter Beachtung der Hygieneempfehlungen der Behörden weiterhin statt.

Der Chor der Salvatorkirche sagt alle Chorproben und sonstige Termine bis nach den Osterferien ab.

Die katholische Erwachsenenbildung Bildungswerk Ostalbkreis sagt alle Kurse und Abendveranstaltungen bis 19. April ab.

Die Ausstellung „Kunst von Uns“ des Kunstvereins Aalen ist bis auf weiteres geschlossen.

Der Stadtseniorenrat sagt das Pedecltrainig für den 8. April ab. Es wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Heimatgruppe Aalen im Deutschen Böhmerwaldbund: Abgesagt ist die Hauptversammlung am 21. März, der Osternachmittag am 4. April und das Scheckelkratzen am 9. April.

Die Chorvereinigung Sängerkranz Aalen-Hofherrnweiler sagt bis auf weiteres alle Chorproben ab.

Der Bund für Heimatpflege Wasseralfingen sagt die Hauptversammlung am Montag, 16. März, ab.

Die katholische Kirchengemeinde Sankt Georg Hofen sagt das Missionsessen am 22. März ab. Auch der Seniorennachmittag am 30. März entfällt.

Postsportverein Aalen: Der Post-SV stellt seinen Trainingsbetrieb in allen Abteilungen ab Dienstag, 16. März, bis vorerst 19. April vorläufig ein. Die Mitgliederversammlung am 29. März wird abgesagt. Ein neuer Termin steht noch aus.

Kulturgemeinde Unterkochen: Der Vortrag mit Dr. Uwe Scharfenecker am Freitag, 20. März, im Bischof-Hefele-Haus entfällt.

Musikverein Fachsenfeld: Er sagt sein traditionelles Frühjahrskonzert ab. Es handelt sich um das für Samstag, 4. April, geplante „Brexit-Konzert“ in der Wöllwarth-Halle.

SV Ebnat: Die für Freitag, 20. März, angesetzte Hauptversammlung findet nicht statt und wird neu terminiert.

Der Frauen-Kleider-Basar in Ebnat, der am Samstag, 21. März, in der Jurahalle stattfinden sollte, ist abgesagt.

Maja-Fischer-Hospiz Ebnat: Das Maja-Fischer-Hospiz und die Samariterstiftung sagen das Frühlingsmärktle am Samstag, 28. März, im katholischen Gemeindezentrum in Aalen-Ebnat ab.

Musikverein Waldhausen: Das Frühjahrskonzert am Samstag, 4. April, ist abgesagt.

Fußballverein Viktoria Wasseralfingen: Die Mitgliederversammlung am Freitag, 20. März, ist abgesagt.

Bund für Heimatpflege Wasseralfingen: Die Hauptversammlung am Montag, 16. März, ist abgesagt.

KAB Unterkochen: Die katholische Arbeitnehmerbewegung Unterkochen sagt amDienstag, 17. März, den Themenabend und am Sonntag, 22. März, das Fastenessen ab.

Die 8. Königsbronner Gespräche am Samstag, 21. März, werden nach intensiver Beratung zwischen den Veranstaltern, dem Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter, dem Bildungswerk des Deutschen Bundeswehrverbands, der Karl-Theodor-Molinari-Stiftung und der Bundesakademie für Sicherheitspolitik sowie dem Landkreis Heidenheim abgesagt. Über 480 Anmeldungen für 362 Plätze lagen vor. Die Veranstalter planen das Tagungsthema auf die für den 17. April 2021 angesetzten Königsbronner Gespräche zu verlegen. Kiesewetter erwartet zudem von den Verantwortlichen die Absage sämtlicher Veranstaltungen in der gesamten Region.

Friedensbündnis Königsbronn: Die Podiumsdiskussion „Jugendvision Königsbronn“ am Donnerstag, 19. März, muss abgesagt werden.

Oberkochen dell’ Arte: Die für Donnerstag, 19. März, geplante Zaubershow mit Pit Hartling in der Reihe Oberkochen dell’ Arte wird abgesagt. Die Ticketpreise werden erstattet. Ein Nachholtermin ist für März 2021 geplant. Weitere Infors unterTelefon 07364 / 27-222.

Oberkochen: Der verkaufsoffene Sonntag am Sonntag, 29. März, ist abgesagt.

Evangelische Kirchengemeinde Oberkochen: Am Mittwoch, 18. März, wollte der Männerstammtisch einen Abend zum Thema „Digitalisierung in der Bildung“ mit Margit Stumpp veranstalten. Er ist abgesat.

Der Umsonstladen Oberkochen hat bis voraussichtlich Mitte April geschlossen. Der geplante Flohmarkt des Umsonstladens, der innerhalb des Verkaufsoffenen Sonntags am 29 März geplant war, fällt ebenfalls aus.

Der Tennisclub Oberkochen sagt seine Jahreshauptversammlung am Donnerstag, 19. März, ab.

Pekip Essingen: Die „kleine Elternschule Ostalb“ in Essingen sagt alle Pekip-Gruppenkurse bis nach den Osterferien ab.