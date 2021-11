Abrissbagger macht Weg frei für Neubebauung am Rathausplatz

Mit dem Abriss des als „Haus Merk“ bekannten Gebäudes am Waldseer Rathausplatz werden jetzt erkennbar die Vorbereitungen für eine Neubebauung getroffen. Nach Auskunft der städtischen Pressestelle konnte die Bausubstanz dieses Altstadtgebäudes nicht mehr gerettet werden und der Abrissbagger darf deshalb sein Werk verrichten. Im Gegensatz dazu stehe das benachbarte „Haus Bock“ mit seinem gut erhaltenem Fachwerk unter Denkmalschutz und werde saniert. Beide Objekte hat ein Investor aus Bad Waldsee käuflich erworben, der dem Areal zwischen „Hirschen“ und Schuhhaus Senko architektonisch ein modernes Gesicht verleihen möchte. Bei der Vergabe dieser Häuser in der Hauptstraße 39 und 41 durch den Gemeinderat hatte sich der Bürgermeister im Februar euphorisch geäußert. „Ich bin davon überzeugt, dass sie zu zwei weiteren Schmuckstücken für unsere wunderschöne Altstadt werden, die ja ein wahres Schatzkästchen ist. Die geplante kombinierte Nutzung als Wohn- und Geschäftshaus sorgt neben der Schaffung von Wohnraum auch für eine zusätzliche Belebung des Rathausplatzes“, so Matthias Henne damals. Wie mehrfach berichtet, war der schlechte Zustand der beiden Häuser immer wieder kritisiert worden von Bürgern und Gästen der Kurstadt, die diesen „Schandfleck“ gerne beseitigt gesehen hätten.