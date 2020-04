Abriss am Bahnhof für weitere Parkflächen

Nach zwischenzeitlichen Missverständnissen hinsichtlich der Zuständigkeit hat die Deutsche Bahn bekräftigt, dass am Villinger Bahnhof neue Parkplätze entstehen sollen. Genutzt werden soll hierfür eine Fläche, auf der bislang noch ein Bahngebäude steht.

An dem Gebäude finden bereits erste Maßnahmen statt, um den Rückbau vorzubereiten. Das Objekt rechts neben dem Empfangsgebäude soll in den kommenden Wochen abgerissen werden. Nachdem die Entkernung abgeschlossen ist, wurde teilweise das Dach zurückgebaut.

Nachdem aufgrund terminlicher Schwierigkeiten und zuletzt der Coronakrise ein geplanter Gesprächstermin zwischen Stadt und Bahn nicht zustande gekommen sei, bekräftigte die Bahn nun, dass das Projekt wie geplant realisiert werden solle. Eine Bahnsprecherin berichtet, dass auf der freiwerdenden Fläche Parkplätze für Nutzer des Villinger Bahnhofs entstehen sollen. „Die Planungen und Abstimmungen dazu laufen in den nächsten Monaten unter anderem mit der Stadt Villingen-Schwenningen“, so die Sprecherin. Ein abgestimmtes Konzept liege derzeit aber noch nicht vor. Erst dann könne man sich näher äußern.

Die Parkplätze hatte insbesondere der CDU-Landtagsabgeordnete Karl Rombach während eines Gespräches mit dem DB-Konzernbevollmächtigten Thorsten Krenz ins Spiel gebracht, der daraufhin 50 Parkplätze zusagte. Aus Sicht von Rombach solle damit der Umstieg von der Straße auf die Schiene attraktiver gestaltet werden.

Rombach setzte sich in diesem Zusammenhang auch dafür ein, den Flächenverbrauch im Blick zu haben. „Hier gilt es in die Höhe zu denken und daher wäre es sinnvoll, wenn die Bahn Parkhäuser und keine Flächenparkplätze ins Auge fassen würde“, so der Landtagsabgeordnete.