Abofallen-Betrügerködern Ravensburgerin

Betrüger waren kürzlich in der Ravensburger Fußgängerzone unterwegs. Wer an einem Gewinnspiel um ein Auto teilnahm, wurde zum Opfer einer Abo-Falle. So wie eine 35-jährige Ravensburgerin, die durch die Stadt bummelte. Drei junge Menschen hatten sie in der Innenstadt angesprochen und mit der Teilnahme an einem Gewinnspiel gelockt. Hauptgewinn war ein Auto. Schnell war die Karte ausgefüllt und Fortuna auf die Probe gestellt.

Schon einen Tag später erhielt die 35-jährige einen Anruf von einem jungen Mann. Sie habe zwar kein Auto, dafür aber einen Hotelgutschein gewonnen. Um diesen Gewinn einzulösen müsse sie jedoch ein Zeitschriften-Abonnement bestellen. „Es klang nach einem unverbindlichen Angebot, aber trotzdem wurde ich stutzig und habe erst einmal um was Schriftliches gebeten,“ so die Betroffene. Was allerdings diesen Freitag in ihren Briefkasten flatterte, war ein Schreiben mit ihrer Kundennummer, verbunden mit dem herzlichen Dank für den Abschluss des Abonnements.

Ziel: Adressen sammeln

Von dieser Betrugsmasche gibt es unterschiedlichste Varianten. Die bekannteste ist die Kaffeefahrt, bei der einem Rheumadecken angedreht werden. „Skeptisch sollte man werden, sobald man aufgefordert wird, etwas zu tun oder Geld zu investieren, um an den Gewinn zu kommen“, so Peter Korn von der Pressestelle der Polizeidirektion Ravensburg. Meist hätten solche Gewinnspiele nur ein Ziel, und zwar Adressen zu sammeln für Werbezwecke oder eben Betrugsfallen.

Doch was kann man tun, wenn man bereits in die Abofalle getappt ist, die Auftragsbestätigung auf dem Tisch liegt und Geld gefordert wird? Dunja Richter von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg rät dazu, sofort einen Widerruf zu schreiben: „Per Gesetz dürfen alle Verträge, die über Telefon, Internet, Brief oder Fax geschlossen sind, innerhalb von 14 Tagen widerrufen werden.“ Ratsam ist es auch, den Vorgang an die Verbraucherzentrale zu melden, denn bei Abo-Fallen handelt es sich um unlauteren Wettbewerb. „Wenn sich genug Betroffene melden, kann die Verbraucherzentrale durch Abmahnung, Unterlassungserklärung oder gar Unterlassungsklage gegen betrügerische Firmen vorgehen,“ weiß Richter.

Oftmals versuchen die betrügerischen Firmen mit rabiaten Mitteln ihr Geld einzutreiben. Im Vorteil ist, wer sich nicht einschüchtern lässt, denn auch hier gibt es Möglichkeiten zur Gegenwehr. „Sobald auf den Betroffenen Druck ausgeübt wird, zum Beispiel per anwaltlichem Schreiben oder wenn ihm die Zwangsvollstreckung angedroht wird, dann handelt es sich um eine Straftat. Und die kann man bei der Polizei zur Anzeige bringen“, so Peter Korn.

Die betroffene Ravensburgerin indes hoffte noch, das Missverständnis telefonisch klären zu können. Doch die Handynummer, unter der sie der junge Mann angerufen hatte, ist nicht mehr erreichbar. Über das Internet hat sie nun erfahren, dass auch das zur Betrugsmasche gehört. Jetzt legt sie erst einmal Widerspruch ein.