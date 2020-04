Aufgrund der Coronavirus-Pandemie können Abo-Card-Inhaber ihre AboCard monatsweise – sofern keine Fahrten mit dem ÖPNV gemacht werden – laut einer Pressemitteilung im TUTicket-KundenCenter hinterlegen und erhalten die Kosten erstattet.

Wichtig sei, dass die Original-AboCard spätestens am ersten Tag des Erstattungsmonats bis 8 Uhr im TUTicket Kunden-Center vorliegt. Ein formloses Schreiben, aus dem hervorgeht, dass die Karte hinterlegt werden soll, müsse beigefügt werden. Zudem solle der voraussichtliche Zeitraum (ganze Kalendermonate) angegeben werden, für den die Karte hinterlegt werden soll. Dies sorge bei der späteren Abholung der AboCard für einen schnelleren Ablauf.

Eine Erstattung ist nur für einen beziehungssweise mehrere volle Kalendermonate möglich. Eine Überbrückung der Kündigungsfrist sei ausgeschlossen. Ebenso finde weiterhin bei Abo-Card-Kunden, die vor Ablauf von zwölf bezahlten Monaten kündigen, eine Nacherhebung statt.

Das Schreiben und die Original-Abo-Card kann per Post an das TUTicket-KundenCenter (Bahnhofstraße 100, Tuttlingen) geschickt oder in den Briefkasten des Landratsamts Tuttlingen eingeworfen werden.

Die Abo-Card soll nach Ablauf des angegebenen Hinterlegungszeitraums im TUTicket-KundenCenter abgeholt werden. Die Karte kann frühestens an den letzten beiden Werktagen des vorherigen Monats abgeholt werden. Sobald die Busse wieder im regulären Betrieb verkehren, ist eine weitere Hinterlegung und Erstattung von Monatsbeträgen ausgeschlossen.

Für Kid-Cards gilt: Um die Abbuchung der KidCard-Eigenanteile zu stoppen, müssen die nicht benötigten KidCards (Monatsabschnitte) rechtzeitig – vor dem ersten Gültigkeitstag – an die Schule zurückgegeben werden. Die Kid-Cards können auch an das TUTicket-KundenCenter geschickt oder in den Briefkasten des Landratsamts eingeworfen werden.

Das TUTicket-KundenCenter ist für den Publikumsverkehr geschlossen. Fragen werden telefonisch unter 07461/926-3500 beantwortet. Per E-Mail an info@tuticket.de oder im Internet unter www.tuticket.de.