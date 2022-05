Ablacher Senioren kamen in geselliger Runde zusammen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ablach/Scheer - Am Dienstag, 10. Mai feierte die Seniorengemeinschaft Ablach mit Herrn Pfarrer Markus Moser eine Maiandacht in der St. Anna Kirche in Ablach. Danach trafen sich die Senioren zu einem geselligen Nachmittag mit Kaffee, selbstgebackenem Kuchen und zum Vesper gab es Wurstsalat oder Saitenwürste. In seiner Begrüßungsrede dankte der Teamsprecher unserem Pfarrer Markus Moser, den Lektoren und der Organistin, für die Mitgestaltung der Maiandacht. Unsere letzte Maiandacht war im Jahre 2019. Das ist schon eine Weile her. Dazwischen war Corona, das unsere globale Welt verändert hat. Nichts ist wie es einmal war. Foto: Erich Fischer