Abiturienten stehen am Tor zu einer neuen Lebensphase

Als ihnen die Abschlusszeugnisse überreicht worden sind, hatten die Abiturienten des Technischen Gymnasiums der Claude-Dornier-Schule Friedrichshafen aus allen Teilen des Bodenseekreises ein sehr ungewöhnliches Schuljahr hinter sich, schreibt das Technische Gymnasium in einer Mitteilung.

Verursacht durch die Corona-Pandemie, waren die Prüfungen in letzter Minute um mehrere Wochen nach hinten verschoben worden. Die mündlichen Prüfungen fanden ganz am Schuljahresende statt. Wie im Sport auch, war es nicht einfach, auf den Punkt fit zu sein und dann den Start so weit hinauszögern zu müssen. In einer gemeinsamen Anstrengung von Schülern und Lehrern ging jedoch alles gut.

Ebenfalls coronabedingt fiel der Abiturball aus. Es war aber möglich, in kleinerem Rahmen und klassenweise die Übergabe der Abiturzeugnisse durchzuführen. Die Zeremonie fand statt in der für den Unterricht umgestalteten Sporthalle.

Im Beisein der Lehrer verabschiedete der stellvertretende Schulleiter Daniel Grupp die einzelnen Klassen. Er gratulierte und hob hervor, wie mutig die Prüflinge die besonderen zusätzlichen Herausforderungen angenommen und wie zielstrebig sie ihren Weg zu dem Abschluss gegangen seien, der nun das Tor zu einer neuen Lebensphase bildet.

Er überreichte auch die Grußworte von Schulleiter Stefan Oesterle, in denen die Schüler ermutigt wurden, die eigene Spontaneität und Kreativität zu erhalten, auf Ungewöhnliches offen zuzugehen und die Chancen der neuen Freiheit ganz konkret zu nutzen.

Die Klassenlehrer händigten ihren Schützlingen anschließend die Abiturzeugnisse aus und gaben jedem noch persönliche Wünsche mit auf den Weg. Viele strahlende Gesichter ersetzten den Glamour des Abiballs, so der Bericht der Schule. Abteilungsleiter Dieter Kling schloss die Übergabe jeweils mit einem auf die Klasse zugeschnittenen Rückblick und stimmte die frisch Entlassenen auf eine sinnstiftende und erfüllende Gestaltung der neugewonnenen Freiheit ein.