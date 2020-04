Auswärts essen zu gehen ist in der aktuellen Situation der Corona-Krise nicht mehr möglich. Restaurants, Cafés und Bars müssen auch in Villingen-Schwenningen geschlossen bleiben. Viele Gastronomen bieten daher einen möglichst kontaktlosen Abholservice oder Lieferdienste an. Doch wo funktioniert dieser Service und wo nicht?

Auch das Wirtshaus Wildpark in Schwenningen musste seit dem 15. März aufgrund der aktuellen Situation geschlossen bleiben. Laut Lokal-Inhaberin Bianca Wälde ist das Gasthaus im Hölzleweg normalerweise kein typischer Betrieb, bei dem regelmäßig und viel Essen abgeholt wird. Das hat sich geändert: Seit dem 20. März bietet der Betrieb jeden Freitag, Samstag und Sonntag einen Abholdienst an. Dieser wird vor allem von der Stammkundschaft viel genutzt.

Die Bestellungen erfolgen über das Telefon oder per E-Mail, dabei wird bei der Terminvergabe darauf geachtet, dass sich bei der Abholung nie mehr als zwei Personen gleichzeitig im Lokal befinden. Die Kunden seien dafür sehr verständnisvoll, freut sich Bianca Wälde. Das Angebot der verschiedenen Gerichte und Desserts wechselt jede Woche. Die beliebten Klassiker wie Schnitzel mit Pommes oder die Spare Ribs werden jedoch immer angeboten.

In Ausnahmefällen werden die Bestellungen auch mal ausgefahren, einen Lieferservice habe das Lokal laut Wälde nicht geplant, dafür seien keine Kapazitäten vorhanden. Im Falle eines Verbots von Abholdiensten, werde sie sich jedoch mit einem befreundeten Taxiunternehmen in Verbindung setzen und über diese Möglichkeit sprechen.

Auch die Expressguthalle in Schwenningen hat nach der Schließung eine ähnliche Aktion gestartet. Am 13. und 14. März wurde von dem Team ein sogenannter Party-Lieferservice ins Leben gerufen. Dort konnten Getränke mit und ohne Alkohol bestellt und im Umkreis von zehn Kilometern und einem Mindestbestellwert von 40 Euro nach Hause geliefert werden.

Dahinter steckte laut Jan Christoph Uhl, dem Inhaber der Partylocation, jedoch kein ernsthafter Geschäftsgedanke. „Die Aktion wurde von den Leuten gut angenommen, weil die meisten den Gag dahinter verstanden haben“, erklärt der Bahnhofswirt Uhl. Nach dem Beschluss des Kontaktverbots wäre dies ohnehin nicht mehr möglich gewesen. Er betonte: „Wir wollen nicht zu Corona-Partys animieren.“ Aus diesem Grund wurde der Spaß-Service nach den zwei Tagen auch wieder eingestellt.

Das Mauritius im „LeProm“ in der Schützenstraße bietet hingegen einen Lieferservice an. In Kooperation mit dem Online-Lieferdienst „Lieferando“ können Kunden beim Schwenninger Standort der Restaurantkette Essen zu sich nach Hause bestellen. Die Auslieferung der Speisen wird von den Mitarbeitern übernommen.

Die Lieferung erfolgt dabei laut Inhaberin Nutzi Dietrich so kontaktlos wie nur möglich: Wenn man eine Online-Bezahlmethode auswählt, kann die Bestellung vor der Türe abgestellt werden. Einige Kunden holen sich die Gerichte auch gerne selbst ab, dafür ist eine Theke am Seitenausgang aufgebaut - in das Restaurant dürfen nur noch die Mitarbeiter.

Die Lieferung sei jedoch deutlich mehr gefragt, so Nutzi Dietrich. Dadurch können auch unerlaubte, große Ansammlungen von Menschen vor dem Restaurant vermieden werden.