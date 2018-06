Abgründe an der Frankfurter Peripherie

Frankfurt am Main (dpa) - Am Kuhlmühlgraben wohnen die Reichen und die Schönen. Zum Beispiel die Kunsthistorikerin Luisa und der angehende Biologieprofessor Christoph. Ihr Haus ist wie in „Schöner wohnen“ designt, ihre Ehe wirkt perfekt.

Wie sich zeigt, stimmt der schöne Schein nur auf den ersten Blick. Ein weiterer Anwohner ist der Promi-Veterinär Dr. Taunstätt. Er und seine Frau haben einen sozial benachteiligten Jungen adoptiert und ahnen nicht, wen sie sich da ins Haus geholt haben. Und dann gibt es da noch das unsympathische schwule Blockwart-Pärchen, das den Nachbarn das Leben zur Hölle macht, bis sich einer der beiden eines Tages ganz unpassend verliebt.

Sehr unterschiedliche Existenzen breitet Silke Scheuermann in ihrem Roman „Die Häuser der anderen“ vor uns aus. In nur locker miteinander verbundenen Kapiteln erzählt sie lakonisch und schnörkellos von Alltagsbanalitäten und Abgründen an der Frankfurter Peripherie. Es geht um Schein und Sein, um Selbstinszenierung, Missgunst und Neid, aber auch um kleine Momente des Glücks.

Silke Scheuermann: Die Häuser der anderen. Schöffling & Co., Frankfurt am Main, 264 Seiten, 19,95 Euro, ISBN 978-3-89561-374-6