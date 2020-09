Abgestelltes Fahrzeug fängt zu brennen an

Ein Fahrzeug ist am Dienstag in Satteldorf in Brand geraten. Die Polizei schätzt den Schaden auf 2500 Euro.

Eine 31-Jährige ist am Dienstagvormittag mit ihrem Ford Fiesta von Crailsheim nach Satteldorf gefahren. Nachdem sie ihr Fahrzeug in der Weidenhäuser Straße geparkt und verlassen hatte, fing dieses offenbar nach wenigen Minuten zu brennen an. Die Feuerwehr Satteldorf war mit zwei Fahrzeugen und neun Kräften vor Ort um das Auto zu löschen. Als mögliche Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet. Der Schaden an dem PKW beläuft sich nach Polizeiangaben auf etwa 2500 Euro.