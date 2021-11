Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro ist zwischen Samstagmittag und Sonntagmittag an einem grauen Mercedes entstanden, der in der Zeit in der Greisingstraße in Weingarten abgestellt war.

Ein Unbekannter touchierte laut Pressemitteilung der Polizei den am Fahrbahnrand abgestellten Wagen und fuhr davon, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Weingarten unter der Telefonnummer 0751/803 66 66 entgegen.