Abgeordneter Martin Hahn lädt zur Landtagsfahrt

Martin Hahn, Landtagsabgeordneter der Grünen für den Wahlkreis Bodensee, lädt interessierte Bürgerinnen und Bürger am Dienstag, 9. November, zu einem Besuch des Landtags in Stuttgart ein.

Besuche im Landtag sind unter Einhaltung der 3G-Regel wieder möglich, schreibt Hahns Büro in einer Pressemitteilung. Nach der Ankunft im Landtag führt der Besucherdienst die Gruppe 45 Minuten in die Parlamentsarbeit ein. Im Anschluss treffen die Teilnehmer Martin Hahn zu einem einstündigen Gespräch. Anschließend lädt der Abgeordnete zu einem Mittagsimbiss. Im Anschluss haben die Teilnehmer etwa 1,5 Stunden Zeit zur freien Verfügung in der Stuttgarter Innenstadt.

Die Anreise erfolgt mit dem Bus. Abfahrt ist um 7 Uhr ab Bermatingen/Ahausen und ab 7.30 Uhr in Überlingen, ZOB. Ankunft in Stuttgart ist um 10 Uhr. Rückkehr und Ankunft in Überlingen ist um circa 17.30 Uhr. Kosten für die Fahrt und Verpflegung entstehen den Teilnehmern nicht. Wer mitfahren möchte, kann sich per E-Mail unter martin.hahn.wk2@gruene.landtag-bw.de oder unter Telefon 07551 / 83 93 02 anmelden. Anmeldeschluss ist Mittwoch, 20. Oktober.