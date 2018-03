Abgefahren: Korbmacherin flicht Oldtimer-Karosserie

Eigentlich hat Susanne Binder mit Autos wenig am Hut. Die Heudorferin ist ebenso passionierte wie professionelle Korbmacherin. Trotzdem wurde sie jetzt so etwas wie eine Zulieferin für die Autobranche: Für einen Oldtimer hat sie eine komplette Karosserie aus den Seitentrieben der Rattanpflanze geflochten. Jetzt war „Hochzeit“: Die fertige Karosserie wurde auf das historische Fahrgestell gesetzt.

Die Leidenschaft für Autos teilt sich die Korbmacherin also nicht mit Siegmar Peter aus Singen. Dadurch, dass die Heudorfer Korbmacherin ihre Kunst auf Märkten präsentiert und der Oldtimerfan aus Singen dort bisweilen Fahrzeuge aus seiner kleinen Oldtimersammlung ausstellt, kreuzten sich die Wege. Bei der Sichelhenke im August 2016 in Singen-Bohlingen sprach Peter die Ausstellerin an, ob sie mit ihm nicht eine Autokarosserie flechten wolle. Da hatte er sich geraden einen Hanomag „Kommissbrot“ Baujahr 1924 zugelegt – oder vielmehr das, was davon übrig war. „Ich dachte zuerst, der spinnt“, erinnert sie sich. Sie habe zugesagt, in der Überzeugung: „Das wird doch nix.“ Danach habe er aber noch einige Überzeugungsarbeit leisten müssen, bis sie zustimmte. Schließlich habe sie für die Sache „Feuer gefangen“, berichtet Susanne Binder.

Als Gesellenstück einen Stuhl gefertigt

Üblicherweise fertigt die 41-Jährige Standardkörbe aller Art, Einkaufskörbe, Wäschekörbe, aber auch Babywiegen. Ihr Mann ist für den Verkauf zuständig, ist viel auf Märkten unterwegs. Handwerklich habe sich sich den Auftrag schon zugetraut. Die ausgebildete Korbmacherin hat als Gesellenstück bereits einen Stuhl gefertigt. „Das kann nicht viel anders sein als ein Sitzmöbel“, habe sie sich gesagt. Sorgen habe ihr der Zeitaufwand bereitet, schließlich seien auch noch die vier Kinder zu versorgen: „Die ersten Nächte habe ich schlecht geschlafen.“

Überschaubar: Der Ein-Zylinder leistet 10 PS und verbraucht nur fünf Liter auf 100 Kilometern. (Foto: Berthold Rueß)

Rund 60 Stunden, schätzt sie, habe sie für die Karosserie gebraucht. Als Material nahm sie keine Weiden, die sie sonst verarbeitet, sondern Boondoot, rund zweieinhalb Meter lange Seitentriebe der Rattanpflanze, die sie aus Südostasien importierte. Daraus würden auch Sessel und Stühle geflochten. Das sei robust, müsse nicht lackiert werden, habe einen natürlichen Glanz und „macht von der Optik was her“. Es dürfe nicht zu feucht werden, sonst bestehe Schimmelgefahr, dürfe aber auch nicht zu trocken sein, sonst brechen die Schnüre. „Das war total interessant, mal so was zu flechten“, sagt sie. „Das war schon eine große Nummer, eine Erfahrung auch für mich.“

„Das war ein klasse Schaffen, ohne Worte, Hand in Hand“

„Ich bin froh, dass Susanne Ja gesagt hat“, freut sich Siegmar Peter: „Das war ein klasse Schaffen, ohne Worte, Hand in Hand.“ Es habe auch keinen Termindruck gegeben, wann das Fahrzeug fertig ist. Für die Restaurierung seines ersten Sammlerstücks, ein Motorrad, habe er sich 13 Jahre Zeit gelassen. Mittlerweile nennt er vier Motorräder, zwei Traktoren und zwei Autos sein eigen. Für einen Ford T, dem allerersten am Fließband gefertigten Fahrzeug, habe er sich extra eine Garage gebaut. Der kleine Hanomag soll im geräumigen Keller unterkommen – der sei mit einem Hebetisch ausgestattet.

Einen ungewöhnlichen Auftrag hat die Korbmacherin Susanne Binder im Dürmentinger Teilort Heudorf angenommen: Sie hat für den Oldtimer von Siegmar Peter aus Singen mit Seitenzweigen der Rattanpflanze eine Karosserie geflochten.

Die offizielle Bezeichnung des Oldies: Hanomag 2/10. Bekannt ist es unter dem Namen „Kommissbrot“. Es sei ihm bei besagter Sichelhenke von Urlaubern aus Berlin angeboten worden: „Vier Wochen später stand dann ich in Berlin und habe ein ganzes Auto voll Schrott geholt.“ 2000 D-Mark hat der 52-Jährige dafür bezahlt. „Gottseidank war es komplett – bis auf die Karosserie.“ Bedingung für den Verkauf war, dass das Fahrzeug wieder auf die Räder kommt. Denn: „Mit den Einzelteilen kann man richtig Geld machen.“ Allein der Scheinwerfer koste locker 800 Euro. Fahrzeugunterlagen gab es keine mehr, auch die Vergangenheit des Oldies aus Berlin liegen im Dunkeln.

Fahrwerk zum Glück noch einwandfrei

Vier solcher Oldtimer, „die fertig sind“, seien bekannt. Bei einem in Weimar habe er die Maße genommen. Der Singener hat ansonsten alte Fotos als Vorlage für die Restaurierung verwendet. Die meisten Metallteile seines Hanomags waren noch vorhanden, wenn auch nicht mehr alle im fahrtauglichen Zustand. Manches musste er nachkaufen, was nicht ganz einfach war – es ist eben eine Rarität. Immerhin war das Fahrwerk noch einwandfrei. Die Unterkonstruktion für die Karosserie hat der Elektriker aus Holz selbst gefertigt: „Ich schaffe gern mit Holz.“ Probleme mache noch der Motor. Darum kümmere sich aber ein Spezialist in Dresden – „aus Zeitmangel.“

Hand-in-Hand-Arbeit: Susanne Binder und Siegmar Peter sind fast fertig mit der Korbkarosserie. (Foto: Berthold Rueß)

Für die Fahrt auf öffentlichen Straßen braucht Siegmar Peter eine komplette Neuzulassung – und den Segen des TÜV. Der verlangt unter anderem aufgesetzte Scheinwerfer für das „einäugige“ Wägelchen und eine Warnblinkanlage. Und Kotflügel, im Originalzustand ebenfalls nicht vorhanden. Siegmar Peters Wunsch: Zum nächsten Oldtimertreff will er mit der ganzen Familie, mit vier Fahrzeugen.

Traditionshandwerk als Kulturerbe

Susanne Binder stellt in ihrer Werkstatt in Heudorf Körbe aller Art und in verschiedenen Größen her. Zum Handwerk ist sie über ihren Vater Karl Emhart aus Neufra gekommen. Ihre Ausbildung hat sie bei einem Korbmacher in der Vulkaneifel absolviert. Susanne Binders Mann verkauft die Waren auf Märkten im süddeutschen Raum – jeden Samstag auf dem Ravensburger Wochenmarkt. Die Nachfrage ist so groß, dass die Heudorferin mittlerweile auch ausgewählte Körbe aus litauischen Werkstätten im Sortiment hat. Ausgebildet werden Korbmacher in Deutschland heute unter der neuen Berufsbezeichnung Flechtwerkgestalter. Unterrichtet wird in länderübergreifenden Fachklassen in der Staatlichen Berufsschule in Lichtenfels (Bayern). Im vergangen Jahr wurde das Traditionshandwerk in das bundesweite Unesco-Kulturerbe-Verzeichnis aufgenommen.

Fließbandproduktion

„Ein Kilo Blech, ein Kilo Lack – und fertig ist der Hanomag“, witzelten Zeitgenossen über den 370 Kilogramm leichten Kleinwagen. 15.775 Stück wurden zwischen 1924 und 1928 in Hannover gebaut – als erstes deutsches Auto am Fließband. Der „Kommissbrot“ – so genannt wegen seiner Form und seines spartanischen Charakters – kostete rund 2500 Reichsmark. Ein Einzylinder-Viertaktmotor mit knapp 500 Kubikzentimetern Hubraum brachte den Zweisitzer auf rund 60 Stundenkilometer. Dabei verbrauchte er nur fünf Liter auf 100 Kilometer. Die offene Rennversion brachte es auf 80 Stundenkilometer. Für Straßenrennen wurde häufig eine Korbkarosserie verwendet, um Gewicht zu sparen. Ungewöhnlich ist der einzelne Scheinwerfer – das war später nicht mehr erlaubt – und die Ausführung ausschließlich als Rechtslenker.