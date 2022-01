Abfahrt in Crailsheim um 5 Uhr – und in Kiew wach sein

Erstes FIBA Europe Cup Spiel 2022: Am Mittwoch beginnen die HAKRO Merlins Crailsheim ihr neues Jahr auf der internationalen Bühne, wenn man zu Gast in Kiew ist. Die makellose Bilanz von drei FIBA Europe Cup Auswärtssiegen bei drei Spielen möchten die Hohenloher auch in Osteuropa weiter ausbauen. Tip-off für den dritten Spieltag der zweiten Gruppenphase ist am Mittwoch um 18 Uhr deutscher Zeit, das Spiel wird live und kostenlos auf YouTube übertragen.

Bereits am Dienstagmorgen um kurz vor 5 Uhr traten die Zauberer die bislang weiteste Auswärtsreise der Saison an. Schon am Abend trainiert die Mannschaft von Sebastian Gleim im Veneto Sports Palace, um sich bestmöglich auf das Spiel vorzubereiten.

Das Jahr 2022 startete für die HAKRO Merlins mit einem perfekten Auftakt: Zum dritten Mal im Laufe der Basketball-Bundesliga-Saison konnte man einen amtierenden Tabellenführer bezwingen, am 2. Januar waren es die Telekom Baskets Bonn, die nach einer Siegesserie von neun erfolgreichen Spielen in Folge den Kürzeren zogen. Am vergangenen Freitag wollte man beim Aufsteiger Heidelberg nachlegen, gegen die treffsicheren Neckarstädter musste man sich jedoch mit 91:100 geschlagen geben. „Wir haben nicht zusammen verteidigt, was man tun muss, um gegen Heidelberg eine Chance zu haben. Und das ist egal wie viele Spiele wir davor gewonnen haben, denn in der BBL sind alle Spiele für die HAKRO Merlins Crailsheim ein 50/50 Spiel“, resümierte Headcoach Sebastian Gleim nach der Niederlage.

Nun möchte man sich im FIBA Europe Cup mit einem Sieg zurückmelden. Anders als in der Liga, in der man bei Gastspielen bei einer Bilanz von 3:5 steht, ist man im internationalen Geschäft auswärts noch ungeschlagen. Nach den Erfolgen in Aarhus, Athen und Minsk möchten die Zauberer diese Serie auch in Kiew weiter ausbauen. Nach zwei absolvierten Heimspielen in der zweiten Gruppenphase, in der die besten 16 Teams um den Einzug in das Viertelfinale kämpfen, stehen die HAKRO Merlins bei einer Bilanz von einem Sieg und einer Niederlage. Gleiches gilt für die Ukrainer, die ihr Auftaktspiel der zweiten Gruppephase mit 90:82 gegen Antwerpen für sich entschieden, ehe man beim zweiten Auftritt nur denkbar knapp mit 79:80 nach Verlängerung Reggio Emilia unterlag. Für sie ist es bereits das dritte Heimspiel – ihre letzten drei Duelle der Gruppe J finden in der Fremde statt.

In der heimischen Ukrainian Basketball SuperLeague belegen die Osteuropäer aktuell den dritten Tabellenplatz, in der ersten Gruppenphase des FIBA Europe Cups konnten sie sich wie die HAKRO Merlins mit einer 4:2-Bilanz als Spitzenreiter durchsetzen. Der in der deutschen Basketballszene bekannteste Akteur Kiews ist der Ende November nachverpflichtete Jordan Swing. Vergangene Saison spielte der 31-jährige US-Amerikaner bei den Hamburg Towers und sorgte an der Seite von Merlin TJ Shorts II für die erfolgreichste Spielzeit der Hanseaten. 10,3 Punkte erzielte der 1,98 Meter große Flügelspieler durchschnittlich. „Kiew ist ein starkes europäisches Team, welches ihr letztes Heimspiel unbedingt gewinnen will. Wir müssen dort unseren Spielrhythmus finden, um eine Chance zu kreieren. Zudem wird es wichtig sein, physisch und stets wach zu agieren, sie haben sehr gefährliche Guards“, weiß Sebastian Gleim.

Aber auch seine Mannschaft hat einen brandheißen Aufbauspieler in den Reihen. TJ Shorts II ist mit durchschnittlich 18,3 Punkten viertbester Schütze des gesamten Wettbewerbs. Auch Bogdan „Boggy“ Radosavljević fühlt sich auf internationalem Parkett wohl, in fünf der acht Europe Cup Partien scorte er zweistellig. Durchschnittlich legt der Center 12,5 Zähler und 4,8 Rebounds auf.