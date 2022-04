Zum zweiten Mal findet in Messkirch die Holzbauwelt statt. Das ist eine ökumenische Aktion für Kinder im Altern von von der ersten Klasse bis zu zwölf Jahren. Schon 2018 war die Aktion des Bibel-Lese-Bund zu Gast in Messkirch und richtet sich an alle interessierten Kinder. Die Konfessionszugehörigkeit spielt keine Rolle. 60 000 Holzklötze warten darauf in meterhohe Türme, Gebäude und Brücken verwandelt zu werden. Neben dem Bauen schlüpfen die Kinder in die Rolle der Freunde Jesus, dieses Mal unter dem Motto: Abenteuer am See Genezareth. Gemeinsames Essen gehört natürlich auch dazu. Gestartet wird am Freitag, 29. April, von 15 bis 18 Uhr, weitergebaut dann am Samstag von 10 bis 16 Uhr. Am Sonntag um 10 Uhr gibt es den Abschlussgottesdienst mit großem Einsturzspektakel. Veranstaltungsort ist der Gemeindesaal in Menningen. Anmeldeschluss ist am 25. April. Der Unkostenbeitrag liegt bei 10 Euro pro teilnehmendem Kind. Weitere Infos gibt es bei Martin Schnegg, Pastor der Mennonitengemeinde. Foto: Mennonitengemeinde