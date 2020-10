Abends fahren zwischen Lindau und Kressbronn Busse statt Züge

Ab Ende Oktober kann es entlang der Bahnstrecke Lindau-Kressbronn lauter werden: Denn dort muss die Bahn ab 26. Oktober bis voraussichtlich Anfang Dezember teilweise noch an Lärmschutzwänden arbeiten, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Für die Bauarbeiten wird montags bis freitags die Strecke zwischen Lindau und Kressbronn jeweils ab 21 Uhr für den Zugverkehr gesperrt. Stattdessen werden Busse als Schienenersatzverkehr unterwegs sein. Diese fahren allerdings in Lindau teilweise bis zu 25 Minuten früher ab als die sonst verkehrenden Regionalbahnen. Darauf weist die Bahn hin.