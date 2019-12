Abendliche Sonderführung durch Kloster

In der Winterzeit werden im Kloster Alpirsbach Hunderte von Kerzen angezündet: Dann startet der winterliche Rundgang „Bei Kerzenschein und Glühwein“. Am 4. Januar um 17 Uhr steht der erste Termin im neuen Jahr für diese Veranstaltungsreihe auf dem Programm. Für die Führung ist eine telefonische Anmeldung unter 074 44 / 51 0 61 erforderlich.

Zahllose Kerzen tauchen am 4. Januar ab 17 Uhr die mittelalterlichen Gewölbe des Schwarzwaldklosters in ihr warmes Licht – und das braucht es auch. Denn die gotischen Säle sind laut einer Pressemitteilung ungeheizt – und so war es schon vor Jahrhunderten, als hier noch die Benediktinermönche lebten. Wie sie sich fühlten, kann man bei der winterlichen Führung nachempfinden. Bei Geschichten aus dem Leben eines Klosters geht es durch die Räume, die nur vom Schein der Kerzen erleuchtet werden. In ihrem Schein atmen die Räume des Klosters eine ganz besondere Stimmung. Ganz unmerklich, Schritt für Schritt, landen alle in der Welt des Mittelalters.

Der Rundgang eignet sich besonders auch für Familien: „Die Fantasie wird auf eine spannende Reise in die Zeit der Mönche geschickt, ein Erlebnis für Kinder und für Erwachsene“, so die Mitteilung Zum Abschluss, wenn alle die Kälte der uralten Mauern gespürt haben, gibt es Glühwein oder einen heißen alkoholfreien Glühpunsch in der gemütlich warmen Stube. Weitere Termine dieser Führung gibt es in der Wintersaison am 18. und 25. Januar, sowie am 1. und 8. Februar, jeweils um 17 Uhr.

Bei der Sonderführung mit Janet Alpers und Petra Beilharz ist warme Kleidung und Trittsicherheit erforderlich. Erwachsene zahlen 14 Euro, ermäßigt sieben Euro, weitere Informationen bei info@kloster-alpirsbach.de und www.kloster-alpirsbach.de.