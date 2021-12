Abendgottesdienst im Lichterschein in Gattnau

Es wird ein Adventsgottesdienst der besonderen Art: nur mit Kerzenlicht. Besinnliche Texte und Lieder sollen dann eine Kraftquelle für den Alltag werden. Der KreislandFrauenverband Tettnang lädt zusammen mit der Kirchengemeinde Gattnau am Mittwoch, 8. Dezember, um 18.30 Uhr zum Abendgottesdienst im Kerzenlicht in der Kirche St. Gallus in Gattnau ein. Dort will der KreislandFrauenverband den Gottesdienst gemeinsam mit der Kirchengemeinde in Gattnau feiern. Besucher werden gebeten, ihr eigenes Gotteslob und eine Kerze mitzubringen. Es wird gebeten, die geltenden Coronaregeln einzuhalten. Die Anmeldung ist über das Pfarrbüro in Kressbronn unter stmaria.kressbronn@drs.de oder per Telefon unter 07543 / 6388 möglich.