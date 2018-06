(pz) - Mit dem bevorstehenden Schulbeginn am Montag, 9. September, gehen auch die ABC-Schützlinge in der Region auf großer Entdeckungsreise. Zum Schutz der schwächsten Verkehrsteilnehmer im öffentlichen Straßenverkehr will die Polizei verstärkt kontrollieren und fordert Autofahrer zu besonders umsichtigem und rücksichtsvollem Verhalten auf.

Besonders zum Schulanfang steigt die Unfallgefahr für Kinder, da sich Verkehrsteilnehmer und Schüler erst wieder aufeinander einstellen müssen. Als Neulinge im Straßenverkehr der „Großen“ ergeben sich für die ABC-Schützlinge besondere Risiken: Mit vielen kurzen Schritten beginnt für sie ein neuer Lebensabschnitt. Für viele ist dabei das Verhalten im Straßenverkehr noch neu und in vielen Fällen auch ungeübt. Hinzu kommt noch, dass das Hauptaugenmerk der Kinder nicht dem Verkehr und den damit verbundenen Gefahren sondern vielmehr anderen Eindrücken gilt. So müssen alle anderen Verkehrsteilnehmer umso vorsichtiger sein, um teils schwerste Unfälle mit entsprechenden Folgen zu verhindern.

Schon im Vorfeld kann jedoch einiges getan werden: Eltern der ABC-Schützlinge sollten bedenken, dass sich ihre Kinder zum Schulanfang auf Verkehrswege und Situationen erst einstellen müssen. Sie sollten ihrem Kind daher einen altersgerechten Überblick über schwierige Übergangssituationen und mögliche Gefahrenpunkte auf dem Weg zur Schule verschaffen. Dazu sollten Eltern den Schulweg wiederholt mit ihrem Kind abgehen und so Selbstvertrauen und vor allem Sicherheit vermitteln. Im zweiten Schritt sollten die Eltern spielerisch die Rolle mit ihrem Kind tauschen und sich von ihm zur Schule führen lassen. So muss das Kind die gelernten Entscheidungen zur Gefahrenbewältigung selbst treffen. Meist unterscheidet sich die Betrachtungsweise der Kinder nämlich von der erwachsenen und rationalen Sicht. Bei den Übungen sollten auch vorübergehende Eventualitäten, wie zum Beispiel Baustellen, eine ausgefallene Fußgängerampel oder eine gesperrte Unterführung beachtet werden. Alle Erwachsenen sollten zu Beginn des neuen Schuljahrs noch mehr als sonst an Fußgängerüberwegen oder –Ampeln auf vorbildliches Verhalten achten.

Geschwindigkeitskontrollen im gesamten Landkreis

Begleitet wird der Schulbeginn, beziehungsweise der Beginn des neuen Schuljahrs weiterhin durch die Aktion „Sicherer Schulweg – Gib Acht auf mich“. Diese beinhaltet verschiedene Vorbeugungsmaßnahmen unter anderem der Polizei. Dazu gehören verstärkte Verkehrs- und Geschwindigkeitsüberprüfungen im gesamten Landkreis und insbesondere in Bereichen mit erhöhten Unfallgefahren wie Schulen und Schulwegen. Schwerpunktmäßig umfassen diese unter anderem auch die Kontrolle von Omnibussen, die zur Schülerbeförderung eingesetzt werden. Unter dem Motto „Gurte retten Leben“ wird außerdem die Einhaltung der Gurtanlegepflicht sowie die Montage von der entsprechenden Kindersicherungs- und Rückhalte-einrichtungen überprüft. Zu den Kontrollen gehört aber auch die verstärkte Ahndung von Parkverstößen im Bereich von Schulen und Kindergärten, die die Fortbewegung der Kindern erschweren. Zum anderen die Überprüfung der technischen Sicherheit von Fahrrädern und die Überwachung einzelner Schulwege. Bei den Kontrollen werden die Polizisten unter anderem auch für die freiwilligen Nutzung von Fahrradhelmen werben, um Kopfverletzungen nach Unfällen zu vermeiden.

Weitere Tipps und Informationen zu dem Thema finden Sie unter www.gib-acht-im-verkehr.de