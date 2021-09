Abbieger streift wartendes Auto

Am Sonntag gegen 17.40 Uhr hat eine 19-jährige Opel-Fahrerin Lenkerin mit ihrem Fahrzeug an der Einmündung zur B29 an der Anschlussstelle Affalterried gewartet, als ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, aus Richtung Hüttlingen kommend, von der B29 abfuhr. dabei streifte der Unbekannte den stehenden Opel und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 in Verbindung zu setzen.