Ab sofort gibt es Karten für das Neujahrskonzert des Salonorchesters

Laupheim (sz) - Unter dem Motto „Fledermaus 2 go“ konzertiert das Laupheimer Salonorchester mit den Solisten Maria Rosendorfsky (Sopran) und Emanuel Pichler (Bassbariton), beide am Theater Ulm, am Freitag, 13. Januar, um 20 Uhr im Zehnstadel in Leipheim und am Samstag, 14. Januar, um 19 Uhr im Kulturhaus Schloss Großlaupheim.

Nach dem letzten öffentlichen Konzert des Laupheimer Salonorchesters am 25. Januar 2020 wird die Tradition des Neujahrskonzertes nun nach der coronabedingten Pause fortgesetzt. Die musikalische Leitung des Salonorchesters hat Lena Thanner übernommen.

Das Laupheimer Salonorchester wird beim Neujahrskonzert zusammen mit den Solisten ein Potpourri aus der Operette „Fledermaus“ von Johann Strauß aufführen. Ergänzt wird das Programm von Salonmusik mit Stücken aus dem reichhaltigen Repertoire des Laupheimer Salonorchesters.

Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. Tickets für das Konzert in Laupheim gibt es im Kulturhaus Schloss Großlaupheim und unter www.kulturhaus-laupheim.de ab 18,60 Euro zuzüglich Gebühren. Schüler und Studenten erhalten 50 Prozent Ermäßigung.