Erneut Ausgangsbeschränkung im Kreis Biberach

Im Landkreis Biberach gilt ab Samstag, 15. Januar, eine nächtliche Ausgangsbeschränkung für nichtimmunisierte Personen. Das teilt das Landratsamt in einer Pressemeldung mit.

Demnach hat das Kreisgesundheitsamt am Freitag festgestellt, dass die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Biberach am zweiten Tag in Folge über 500 liegt. „Daher treten im Landkreis in der Nacht von Freitag auf Samstag, 15. Januar 2022, 0 Uhr, die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen für nichtimmunisierte Personen wieder in Kraft“, heißt es in der Mitteilung.

Nichtimmunisierten Personen ist der Aufenthalt außerhalb der Wohnung oder der sonstigen Unterkunft zwischen 21 und 5 Uhr nur aus triftigen Gründen gestattet. Triftige Gründe sind beispielsweise die Ausübung beruflicher Tätigkeiten, einschließlich der Teilnahme ehrenamtlich tätiger Personen an Übungen und Einsätzen von Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst.

Ab wann die Ausgangsbeschränkungen zurückgenommen werden

Sobald das Kreisgesundheitsamt festgestellt hat, dass die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen im Landkreis Biberach wieder unter 500 liegt, treten die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen für nichtimmunisierte Personen am auf die Bekanntmachung folgenden Tag außer Kraft.

Zudem weist das Landratsamt darauf hin, dass weiterhin die in der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg in der seit 12. Januar geltenden Fassung genannten Einschränkungen der Alarmstufe II für alle Bürgerinnen und Bürger gelten.