Ab Samstag gibt’s die Weihnachts-Schwabenschachtel

Die Weihnachts-Schwabenschachtel kann ab sofort unter Schwabenschachtel@kultur-technik.org bestellt und dann auf dem Ellwanger Wochenmarkt ab kommenden Samstag abgeholt werden. Auch eine Abholung auf dem Aalener Wochenmarkt am Stand von Kartoffel Wagner ist möglich. Bei der Bestellung ist der gewünschte Abholort und Abholtag anzugeben. Die Weihnachts-Schwabenschachtel gibt es auch bei Edeka Schnell in Ellwangen und beim landwirtschaftlichen Betrieb von Kartoffel Wagner in Neunheim.