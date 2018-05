Ab Mitte August wird in Dietmanns gebaut

Der Ortschaftsrat Dietmanns hat die Aufträge für den Bau des Feuerwehrhauses an der Schule vergeben. Darüber informierte Stadtbaumeister Matthäus Rude den Bad Wurzacher Gemeinderat.

Mit 189 000 Euro liege der Wert der Aufträge knapp über dem Plan von 178 500 Euro. Mitte August soll der Bau beginnen.

Humberger darf wohl bald bauen

Der Gemeinderat hat der Bebauung eines dafür bisher nicht vorgesehenen Grundstücks in Humberg (Ortschaft Arnach) zugestimmt. Dafür wird eine Einbeziehungssatzung Humberg-Nord aufgestellt. Der Eigentümer will noch in diesem Jahr mit dem Bau eines Wohngebäudes beginnen und trägt die Kosten des Verfahrens. Weitere Flächen in einem „großen Wurf“ gleich mit in die Satzung einzubeziehen, wie dies FW-Stadtrat Karl-Heinz Buschle vorschlug, lehnte Bürgermeister Roland Bürkle (CDU) ab. „Dann müsste die Eigentümer sofort Anschlussbeiträge zahlen, egal ob sie bauen wollen oder nicht.“

Räte erhalten Entschädigung bei Pflege

Sollten einem Gemeinderat, stellvertretenden Bürgermeister, Ortschaftsrat oder Ortsvorsteher wegen der Ausübung seines Ehrenamts Kosten für die Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger entstehen, werden ihm diese künftig erstattet. Einer entsprechenden Satzung stimmt der Gemeinderat zu. Die Entschädigung ist dabei maximal so hoch wie die Entschädigung für die ehrenamtliche Tätigkeit selbst.

Stadt verwendet kein Glyphosat

Friedrich Schraag erkundigte sich in der Bürgerfragerunde danach, ob die Stadt das umstrittene Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat auf Spielplätzen und bei Kindergärten einsetzt. Stadtbaumeister Matthäus Rude sagte, dies sei nicht erlaubt. Es werde per Hand gejätet.

Roland Bürkle mit dem Silver Seal ausgezeichnet

Bürgermeister Roland Bürkle (CDU) war Anfang Mai zu Gast beim Liberation Day auf Jersey, wo sich Bad Wurzachs Partnerstadt St. Helier befindet. Bei seinem letzten Besuch dort als Bürgermeister sei er zu seiner Überraschung mit dem Silver Seal geehrt worden, berichtete er. Das Silver Seal ist eine hohe Auszeichnung für Nicht-Jerseyaner, die sich besondere Verdienste um die Kanalinsel Jersey erworben haben.

Rauneker regt Diensträder an

Der Arnacher Ortsvorsteher Michael Rauneker regte an, ob die Stadt nicht Dienstfahrräder anschaffen könnte, die den Beschäftigten auch außerhalb ihrer Arbeitszeit zur Verfügung stehen. Grundsätzlich sei die Verwaltung nicht abgeneigt, so Bürkle, aber es gebe steuerliche Hürden, nämlich den sogenannten geldwerten Vorteil, der aufs Gehalt angerechnet werden müsste. Der Bürgermeister will mit dem Personalrat darüber reden.

Windelsäcke sind freiwilliges Angebot des Kreises

Warum es nur eine Rolle Windelsäcke (26 Stück) für Kinder bis zu drei Jahren pro Jahr vom Landratsamt gebe, wollte Stadtrat Franz-Josef Maier (Mir Wurzacher) in der April-Sitzung des Rats wissen. Mittlerweile hat sich Stadtkämmerer Stefan Kunz schlau gemacht. Der Windelsack als Ersatz für den früheren „Windel-Willy“ sei ein freiwilliges Angebot des Landkreises, der nicht über die Abfallwirtschaft bezahlt werde, sondern über den allgemeinen Kreisetat. 950 000 Euro koste dies den Kreis, so Kunz. „Geld, das wir über die Finanzumlage als Stadt mitfinanzieren. In diesem Fall sind wir rechnerisch mit 56 000 Euro dabei“, so Bürgermeister Roland Bürkle (CDU). Daher sei dieses Angebot gedeckelt. Angehörige inkontinenter Menschen können weitere 26 Säcke voll Windeln in Wangen-Obermooweiler abgeben. „Das ist aber für Bad Wurzacher eine suboptimale Lösung“, bekannte Kunz.

Verzögerung bei Zuschussanträgen

Stadtrat Michael Thum (Mir Wurzacher) erkundigte sich nach Neuigkeiten über den Stand der Zuschüsse für den Ausbau der Breitbandnetzversorgung in der Gemeinde. Die Verwaltung würde die Anträge derzeit ausarbeiten, so Bürkle, der einräumte: „Wir sind zwei Monate hintendran.“