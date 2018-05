Ab Juni: auf gute Nachbarschaft

Ziemlich genau im Zeitplan liegt die Anschlussunterbringung in Brochenzell: Hier in der Zollernstraße werden im nächsten Monat die ersten Flüchtlinge einziehen. Auf 40 bis 45 Menschen ist das Gebäude ausgelegt. Je acht Mitglieder von Gemeinderat und Verwaltung haben sich am Mittwoch bei einem Ortstermin ein Bild gemacht, was sich seit dem Spatenstich im April 2017 getan hat.

Was für die interessierte Bevölkerung ebenso möglich sein soll: Die Gemeinde lädt zur Besichtigung am Dienstag, 5. Juni, von 18 bis 19.30 Uhr ein. Für Fragen stehen Ortsbaumeister Axel Beutner und die Integrationsbeauftragte Julia Frey zur Verfügung. Bürgermeisterin Elisabeth Kugel wird die Gäste begrüßen.

Zu sehen gibt es keinerlei Luxus, sondern viel Funktionalität – vornehmlich gebaut von Firmen aus Meckenbeuren. Etwa 80 Prozent der Gewerke seien an hiesige Firmen vergeben worden, erläuterte Axel Beutner.

Der Neubau, der nach KfW-70-Standard erstellt wurde, weist auf drei Ebenen sechs Wohneinheiten auf: drei Dreizimmer- und drei Vierzimmerwohnungen. Macht 21 Zimmer, die mit zwei Leuten maximal belegt sein können.

Jede Wohnung hat einen eigenen kleinen Keller, eine eigene Lüftung und eine zentral gesteuerte Fußbodenheizung. Jeder Wohneinheit ist ein individueller Verbrauchszähler zugeordnet. Zur Bauweise meinte der Ortsbaumeister: „Die Gemeinde Meckenbeuren soll auch noch in 50 Jahren etwas haben von dem Haus“, das grundsolide gebaut sei.

Zu den Flächen: Eine Dreizimmer-Wohnung weist 98, eine Vierzimmerwohnung (für acht Personen) 112 Quadratmeter auf – inklusive aller zurechenbaren Nebenflächen wie Küche, WC oder Abstellraum. Die Grundfläche des Hauses beläuft sich auf etwa 250 Quadratmeter. Gegenüber wurde ein Schuppen errichtet, in dem Mülleimer oder auch Fahrräder unterkommen.

Letzte Angabe: 950 000 Euro

Die Unterkunft in Brochenzell wird nach den Pfingstferien schrittweise belegt. Noch lässt sich nicht sagen, mit welchem Familienstand und aus welchen Ländern die Personen kommen, die hier ein neues Zuhause unter der Regie der Gemeinde finden sollen. Die Zuweisung erfolgt über das Landratsamt in Abstimmung mit Ordnungsamtsleiterin Bernadette Pahn. Klar ist aber, dass nur jene in eine Anschlussunterbringung ziehen, für die eine unanfechtbare Entscheidung über den Asylantrag vorliegt, oder deren Aufnahme durch das Landratsamt länger als 24 Monate her ist.

Das neue Haus soll auch Flüchtlingen helfen, deren Mietverträge in Objekten auslaufen, die bislang von der Gemeinde angemietet wurden. Sie betrifft das Thema „Erstausstattung der Wohnung“ eher weniger: Ansonsten hält sich die Gemeinde dabei an die Erfahrung, so Julia Frey, dass „es besser ist, wenn sich die Flüchtlinge ihre Möbel selber aussuchen“ (etwa in den „Fairkauf“-Läden). Ein Zuschuss ist über die Sozialhilfe denkbar.