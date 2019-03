Ab in den Restmüll – Antworten auf weitere Müllfragen

Bei vielen Gebrauchsgegenständen stellt sich die Frage: Wie entsorgt man diese Dinge richtig? Im Rahmen unserer Müllserie wurden schon einige knifflige Entsorgungsfragen geklärt. Einige Leser haben weitere eingeschickt.

Heinrich Siegle aus Baindt fragt: „Was mache ich mit VHS-Kassetten? Den Einschubkarton kann ich ja zum Papier geben. Was ist aber mit der Kassette selbst? Sie besteht überwiegend aus Kunststoff, mit Magnetband und einigen Schrauben.“ Die alten Videokassetten gehören laut Landratsamt ebenso wie Musikkassetten in die Restmülltonne.

Leserin Edeltraud Eger schreibt: „Wir benutzen aus Umweltgründen Holzzahnbürsten. Wie entsorge ich die? Die Sprecherin des Landratsamtes, Corinna Aumann, antwortet: „Im Restmüll – auch aus hygienischen Gründen, das heißt, auch Zahnbürsten aus Plastik sind Restmüll.“

Manfred Edelmann aus Isny schildert, welche Erfahrungen er schon beim Versuch gemacht hat, abgelaufene Medikamente richtig zu entsorgen. Er habe sie zunächst in der Apotheke abgeben wollen. Die Apothekerin habe ihn aber zum Wertstoffhof geschickt. „Da sich dieser Wertstoffhof ein gutes Stück außerhalb von Isny befindet, empfand ich das eher als schlechte Lösung“, schreibt er. „Man denke nur an ältere oder behinderte Menschen.“ Eine andere Apothekerin habe geraten, die Medikamente in den Restmüll zu geben. Eine andere Apotheke wiederum habe seine alten Medikamente angenommen. „Da habe ich nun drei Möglichkeiten. Ist es falsch, Medikamente in den Restmüll zu tun?“, fragt er.

Dazu teilt das Landratsamt mit: „Medikamente gehören in den Restmüll – zugriffsicher vor Kindern und ,Abhängigen’ am besten unten in den Mülleimer geben.“ Außerdem verweist die Sprecherin auf eine Broschüre des Umweltministeriums Baden-Württemberg zu dem Thema. Darin heißt es: „Geben Sie nicht aufgebrauchte oder abgelaufene Tabletten, Kapseln, Salben, Säfte und Tropfen niemals in die Toilette oder den Ausguss. Diese Arzneimittel gehören in den Restmüll.“ Flüssige Arzneimittelreste sollen mit der Flasche in den Restmüll gegeben werden. Auch Tabletten aller Art dürfen im Blister und Cremes in ihren Tuben in den Restmüll. Pappschachteln sollten demnach gesondert im Altpapier entsorgt werden. Weiter heißt es in der Broschüre: „In nahezu allen Kommunen wird der Restmüll heute verbrannt. Damit werden Arzneimittelreste sicher entsorgt.“ Auch der Restmüll aus dem Kreis Ravensburg wird verbrannt – in der Regel im Müllheizkraftwerk in Kempten.