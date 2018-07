„Ab 18“: Was junge Leute umtreibt

Reinbek (dpa) - Wer heute volljährig wird und eigene Entscheidungen treffen kann, hat es mitunter schwerer als frühere Generationen: Wirtschaft und Politik bieten kaum noch Stabilität, der Kampf um Jobs wird zunehmend härter, und der Ökozustand des Planeten gibt mehr als einen Grund zur Sorge.

Vor diesem Hintergrund haben Anne Kunze und Katrin Zeug junge Menschen zwischen 18 und 25 Jahren befragt, was sie außer Facebook, Bachelor und ihrem iPod noch umtreibt. Ihr Buch „Ab 18. Was junge Menschen wirklich machen“ ist eine lehrreiche Sammlung von Geschichten über große Pläne, erste Krisen und das Abwägen, was am wichtigsten ist: Erfolg, Sicherheit oder Beziehungen.

Anne Kunze/Katrin Zeug

Ab 18. Was junge Menschen wirklich machen

Rowohlt Verlag, Reinbek

240 Seiten, 16,95 Euro

ISBN 978-3-4980-3557-0