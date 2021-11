Aalener Werbeagentur veranstaltet Kreativtag in der LEA

Auch in diesem Jahr ist es der Aalener Werbeagentur Freistil Design ein Anliegen gewesen, sich trotz der andauernden Pandemie für andere Menschen einzusetzen. In diesem Jahr sollte die LEA in Ellwangen unterstützt werden, wie Geschäftsführerin Anna Franz betont.

Trotz Corona haben die drei Gründerinnen von Freistil Design sowie die Verantwortlichen der LEA Ellwangen die Weihnachtsaktion unter Einhaltung aller Regeln möglich gemacht. Pit Vetterick und Anne Sandmaier, die Verantwortlichen der Kinderbetreuung in der LEA, waren begeistert von der Idee und haben sie von Anfang an unterstützt. Bei einem Kreativtag haben Kinder und Eltern der LEA Ellwangen mit dem Team von Freistil Design Schlüsselanhänger aus der Modelliermasse Fimo hergestellt und bemalt. Die Werbeagentur lässt die handgemachten Schlüsselanhänger Geschäftspartnern als Weihnachtsgeschenk zukommen.

Die Kinderbetreuung der LEA Ellwangen durfte sich dann auch noch über eine Spende in Höhe von 300 Euro freuen. Der Kreativtag habe gezeigt, dass es viel mehr Wert habe, mit Menschen gemeinsam eine schöne Zeit zu verbringen und dabei etwas zusammen zu schaffen, sagt Tanja Hanitzsch.

Für Juana Röder zeigt der menschliche Kontakt und das gemeinsame Gestalten, „wie wichtig es in der heutigen Zeit ist, sich sozial zu engagieren“.