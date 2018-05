„Die Umwelt ist uns wichtig, wir kümmern uns um die Natur“ haben die Kinder der Rombachschule am Freitagvormittag gesungen. Dass es ihnen ernst damit ist, beweisen sie immer wieder aufs Neue. So ist die Schule zum vierten Mal mit dem Grünen Aal ausgezeichnet worden.

Die Schüler der Rombachschule hatten zur Feier des Tages ein paar Lieder einstudiert. Mit Gesang, Musik, einem Rap und einer Geschichte erzählten sie dem Bürgermeister Thilo Rentschler und den anderen Gästen, was sie alles tun, um die Umwelt zu schützen. So haben die Kinder ein Insektenhotel gebaut und auf dem Schulgelände in Unterrombach eine Blumenwiese für die Bienen eingerichtet. Jeder achtet darauf, dass nicht unnötig die Lampen leuchten und in den Klassenräumen werden Hausschuhe getragen, damit die Böden nicht zu oft gewischt werden müssen. Jede Klasse übernimmt auch eine Patenschaft für ein bestimmtes Gebiet, um das sie sich dann kümmern, indem sie die Blumen gießen oder auch den Müll beseitigen.

Der Chor sang, dass sich um die Müllbeseitigung und Sauberkeit zu kümmern, sei nicht schwer. Und das beweisen die Kinder auch jedes Jahr beim großen alljährlichen Flurputz in Aalen. Aber auch im normalen Alltag sind die Schüler sehr umweltbewusst. Für den Sportunterricht benutzen alle wiederverwendbare Flaschen anstatt welche aus Plastik und fürs Einkaufen werden Stofftaschen benutzt. „Mit den Stofftaschen sollen die Plastiktüten verschwinden“, sagte eine Schülerin. Eine verschenkten sie zusammen mit einem Beutel Saatgut plus Blumenerde auch an den Bürgermeister.

Also die Kleinen sind bereits ganz groß in Sachen Umweltschutz, dass räumte auch der Bürgermeister ein. „Ihr habt die Auszeichnung mehr als verdient und am liebsten würde ich jedem Einzelnen von Euch eine Goldmedaille für Eure Arbeit geben“, sagte Rentschler. Stattdessen überreichte er der Rektorin Margit Hellfeuer-Chamie die Auszeichnung des Grünen Aals. Dabei handelt es sich um ein Zertifikat, das an Schulen vergeben wird, die Umweltschutzmaßnahmen durchführen und eine Umwelterklärung über ihre Tätigkeiten, Projekte sowie Ziele erstellen und die ein Umweltmanagementsystem einführen. Es ist das vierte Mal, dass die Rombachschule diese Auszeichnung erhält und damit ist sie in Aalen auf Platz eins. Doch es wird sich darauf nicht ausgeruht, sondern weitergemacht, zum Wohle von Mensch und Natur.