Aalener Bergwacht birgt verletzte Person

Aalen (an) - Am Sonntag wurde die DRK Bergwacht Aalen mit dem Rettungsdienst zu einer verletzten Person an den südwestlichen Teil des Riegelbergs, nahe den Ofnethöhlen bei Nördlingen-Holheim, alarmiert.

Nachdem der Notarzt die verletzte Person versorgt hatte, brachten die ehrenamtlich tätigen Bergretter diese mit mit Hilfe einer Gebirgstrage in die Tiefe. Dabei galt es, eine rund 15 Meter tiefe Felsstufe zu überwinden.

Die Bergwacht Aalen und der Rettungsdienst wurde durch die Helfer vor Ort Gruppe (HvO) des Kreisverbandes Aalen hier Utzmemmingen unterstützt.