Nachdem die diesjährige Aalener Freibadsaison am Donnerstag, 10. Mai 2018 mit der Öffnung des Freibades Spiesel in Aalen-Wasseralfingen gestartet ist, folgen am Mittwoch, 23. Mai um 9 Uhr auch die Freibäder Hirschbach und Unterrombach. Somit sind alle Aalener Freibäder geöffnet. Die Aalener Bäder freuen sich auf eine lange und heiße Saison 2018 mit vielen schönen Badetagen und wünschen den Gästen viel Vergnügen.