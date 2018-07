Aalen trennt sich von Saarbrücken 1:1

Aalen (dpa) - Der VfR Aalen hat sich am Samstag in der 3. Fußball-Liga vom 1. FC Saarbrücken 1:1 (0:1) getrennt.

Vor 3200 Zuschauern brachte Marcel Ziemer (9.) die Gäste aus Saarbrücken bereits früh in Führung. Danach hatten Marco Haller und Leandro Grech Möglichkeiten zum Ausgleich, die sie aber ausließen. Das 1:1 gelang den Platzherren erst nach dem Seitenwechsel, als Thorsten Schenk (49.) eine Flanke von Martin Dausch per Kopf verwertete. Von da an war Aalen im Gegensatz zu ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft, zog ein Powerplay auf und war dem Siegtor einige Male nahe. Die Gäste sicherten jedoch den einen Punkt.

Dadurch bleiben die Saarbrücker in dieser Saison weiter ungeschlagen und haben insgesamt 18 Punktspiele in Serie nicht verloren. In der Tabelle fielen die Saarländer dennoch vom dritten auf den vierten Rang zurück. Aalen verschlechterte sich ebenfalls um einen Rang auf Platz neun.