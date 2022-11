Aalen gibt die Rote Laterne wieder ab

Erstmals seit dem 6. August (2:1 beim SGV Freiberg) hat der VfR Aalen wieder ein Liga-Spiel in der Fremde gewinnen können. In Spiel eins nach dem Neun-Punkte-Abzug in der Regionalliga Südwest setzte sich die Mannschaft von Trainer Tobias Cramer mit 1:0 bei Rot-Weiß Koblenz durch. Die Ostälbler gaben damit die Rote Laterne wieder an Koblenz ab.

Es war ein munterer Start in Koblenz. Nach einem Eckball für die Aalener in der siebten Minute, starteten die Hausherren einen Konter. Nur in höchster Not konnte der Abschluss von Iosif Maroudis geblockt werden. In der 14. Minute zog Aalens Sean-Andreas Seitz ab, allerdings ging das Leder relativ klar am Tor vorbei. Wenige Augenblicke später ging ein Kopfball von RW-Spieler Maurice Buckesfeld über das Tor. In Minute 22 verpasste Thilo Töpken das mögliche 1:0 für die Gastgeber. Diese beiden Aktionen waren ein Weckruf für die Aalener, denn im Laufe der ersten Halbzeit wurden die Gäste von der Ostalb immer stärker und hatten kurz vor der Pause die beste Phase. Erst verpasste Seitz die Führung, als sein Schuss knapp am Tor vorbei ging (36. Minute).

Zwei Minuten später verhinderte die Latte, dass die Aalener jubeln durften. Doch auch die Gastgeber hätten durchaus noch in Führung gehen können – im Mittelpunkt stand dabei Töpken. Im Strafraum trat er freistehend am Ball vorbei (42.) und praktisch mit dem Halbzeitpfiff schoss er das Leder an die Latte. Beim Stande von 0:0 wurden schließlich die Seiten gewechselt.

Im zweiten Durchgang waren elf Minuten gespielt, als Holger Bux gegen Alexis Weidenbach, der letzter Mann war, das Leder eroberte. Dabei schloss er umgehend ab und ließ Torhüter Tim Roby Kips keine Chance. Die Aalener führten mit 1:0. Beinahe hätte man diese wichtige Führung nach nur zwei Minuten wieder aus den Händen gegeben. Doch VfR-Schlussmann Michel Witte parierte stark gegen Buckesfeld. Im weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit war das Spiel zwar umkämpft, nennenswerte Torchancen gab es auf beiden Seiten allerdings nicht. Das sollte sich in der Schlussphase aber ändern. Koblenz warf nun alles nach vorne.

Zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit ging ein Schlenzer von Gentritt Limani haarscharf am Tor vorbei. Doch das war noch nicht die letzte Chance für die Hausherren. In der vierten Minute der Nachspielzeit setzte sich Marius Köhl gegen den eingewechselten Eduard Heckmann durch. Köhl flankte – und der Kopfball von Tristan Zobel ging ganz knapp über das Tor. Am Ende setzte sich der VfR Aalen mit 1:0 durch und feierte einen ganz wichtigen Sieg. So bewertete Tobias Cramer den Auftritt seiner Mannschaft: „Wir haben mal wieder ein sehr positives Bild nach außen gegeben. Wenn man zwei Tage vorher informiert wird, dass man neun Punkte abgezogen bekommt, kann das auch in eine negative Stimmung kippen. Jeder von uns hat unglaublich viel Energie in dieses Spiel gesteckt. Es war ein hochverdienter Sieg – die Mannschaft hat Wille, Körperlichkeit und Mentalität bewiesen. Einen großen Dank möchte ich auch unseren Fans aussprechen, die wieder zahreich erschienen sind und Stimmung im Stadion verbreitet haben.“