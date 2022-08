A8 in Richtung Stuttgart wird über das Wochenende voll gesperrt

Von Donnerstag, 22 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, ist die Autobahn 8 ab Merklingen in Fahrtrichtung Stuttgart voll gesperrt, auch die Ein- und Ausfahrt Hohenstadt ist gesperrt. Der Verkehr kann erst ab Mühlhausen im Täle wieder auf die A8 fahren. Der Verkehr in Richtung München ist nicht betroffen. Grund dafür ist, dass der verschlissene Fahrbahnbelag abgefräst, größtenteils recycelt und wieder neu aufgebracht wird. Um die insgesamt vier Kilometer Fahrbahn sanieren zu können, wird rund um die Uhr gearbeitet.

Empfehlung: Gebiet großräumig über A7 und A6 umfahren

Während der Sperrung wird der überörtliche Verkehr ab Ulm-West über die B10 bis nach Plochingen und dann über die B313 an der Ausfahrt Wendlingen wieder auf die A8 Richtung Stuttgart geleitet. Die Autobahn GmbH empfiehlt auch eine weiträumige Umleitung ab dem Kreuz Ulm/Elchingen über die A7 und A6 in Richtung Heilbronn/Mannheim. Der örtliche Verkehr wird in Merklingen ausgeleitet und auf der U6 durch mehrere Albgemeinden hindurch nach Mühlhausen geleitet.

Bereits am Donnerstagvormittag war der Autobahn-Parkplatz Drackenstein gesperrt, dort wird der erste Asphaltfertiger betriebsbereit gemacht. Mit einer sogenannten Fertigungsstraße werden Tragschicht und Deckschicht direkt hintereinander aufgebracht, die notwendigen Maschinen sind am Donnerstag zum Großteil noch bei Wendlingen im Einsatz und werden dann nach Drackenstein gebracht, um den Albabstieg zu asphaltieren.

Weitere Sperrungen geplant

Weitere Sperrungen des gleichen Streckenabschnitts sind für die Wochenenden 17./18. September und 24./25. September geplant. An diesen Wochenenden finden oberhalb der Drachenlochbrücke Rodungsarbeiten statt, damit im nächsten Jahr dort Felssicherungsarbeiten stattfinden können. Die gerodeten Bäume müssen in dem steilen Gelände dann mit einem Hubschrauber abtransportiert werden. Im April waren dort Felsstücke aus dem Hang herausgebrochen und auf die Autobahn gestürzt.