A8-Ausbau am Albaufstieg ist dringend nötig

Der Bau neuer Autobahnstrecken scheint nicht so recht in eine Zeit zu passen. Die Warnungen vor einem unkontrollierbaren Klimawandel werden immer eindringlicher. Gerade der Verkehr trägt bislang kaum etwas dazu bei, den Ausstoß von CO2 zu senken. Und die Erkenntnis ist nun einmal nicht von der Hand zu weisen: Neue Straßen bedeuten mehr Verkehr.

Manchmal aber führt am Bau einer neuen Strecke buchstäblich kein Weg vorbei. In Baden-Württemberg gibt es zwei Fälle, und beide betreffen nicht zufällig die Ost-West-Achsen im Land, deren Leistungsfähigkeit immer noch unzureichend ist. Zum einen ist dies die A 98 in Südbaden entlang der Schweizer Grenze, die der Landesverkehrsminister am liebsten nur als Bundesstraße ausbauen würde.

Zum anderen, und noch wichtiger, ist es die A 8 mit dem Nadelöhr Albabstieg. Bei der Beseitigung dieses Engpasses hätte man schon viel weiter seien können, hätte man nicht Zeit und Mühe auf letztlich nicht tragfähige Modelle öffentlich-privater Partnerschaften verschwendet.

Inzwischen wird längst wieder geplant, und das ist auch gut so. Was wäre auch die Alternative? Sollen Lastwagen den weiteren, Zeit und Sprit raubenden Umweg über die A 7 und die A 6 nehmen, wenn die ohnehin schon ausgelastete A 8 den Verkehr nicht mehr aufnehmen kann?

Oder müssen dann die Dörfer auf der Alb leiden, die nach Ostern tagelang einen Stau-Albtraum erlebt haben? Die Vollsperrung nach dem Felssturz am Drackensteiner Hang hat die Notwendigkeit eines Ausbaus noch einmal jedem vor Augen geführt.

Natürlich bleibt es das Ziel, mehr Güter auf die Schiene zu verlagern. Das geht aber nicht immer und überall. Parallel zur A 8 wird demnächst die Neubaustrecke Stuttgart-Ulm eröffnet. Sie entlastet die bestehende Strecke durchs Filstal, davon profitiert auch der Güterverkehr auf der Schiene. Eine leistungsfähige A 8 ist deswegen aber nicht überflüssig. Baden-Württemberg braucht beides.