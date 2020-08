Stundenlang ist am Donnerstag die A7 bei Niederstotzingen gesperrt gewesen. Ein Baggerfahrer hatte ein 20-Kilovolt-Kabel abgerissen.

Der 55-Jährige war auf einer Baustelle an der Anschlussstelle Niederstotzingen beschäftigt. Als er mit seinem Bagger durch die Baustelle fuhr, hob er den Baggerarm an und riss deshalb ein Kabel ab. Das Kabel beschädigte den Wagen eines 60-Jährigen auf der Autobahn. Zur Behebung der Gefahr musste die A7 in beide Richtungen bis 17 Uhr gesperrt werden. erletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Schaden auf 10 000 Euro.